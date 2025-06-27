幼兒教育｜學習配對及對比有助訓練思考及數理 附免費教材下載

幼兒工作紙｜免費教材下載｜小朋友在幼兒階段，學習配對（matching）和對比（comparing）看似簡單，其實對孩子的觀察力、邏輯思維和表達能力，都有很直接的影響。尤其是香港幼兒園常見的練習如找出相同或不同、比較大小、最高最矮、最長最短這類活動，其實每一個步驟都正在訓練孩子的思考能力。



學配對及對比兩大好處

1. 配對練習：從細節中學觀察

當孩子學習配對時，例如要找出兩個一樣的圖案，他們需要仔細地觀察：它們的形狀是否一樣？顏色有沒有差別？大小是否相近？他們能藉此來訓練大腦注意細節。

有些孩子一開始可能只看顏色，忽略了形狀，但做多了自然就會學懂，要看得更全面才能成功配對。

2. 對比練習：學會分類與排序

除了找相同之外，比較不同也是很重要的學習，像「最長和最短」、「最矮和最高」這些對比，其實是在幫助孩子建立序列（sequence）的概念。

孩子會開始理解，物件不是只有「大」和「小」，中間還可以有不同層次。而且，他們在排列物件時會開始思考：「這件是比那件更大，還是更小？」這種能力對之後學數學（排大小、比較數量）來說很重要。

透過配對培養數理認知

根據教育局建議，幼兒學習數學範疇時，應該要涵蓋「數量」、「空間與形狀」等基本概念。而「比較」、「數理認知」正正是這些範疇中的重要部分。

其實，孩子的數學能力與比較能力，兩者是相輔相成的。幼童的數學感讓他們更能觀察世界及具備進行比較的能力。孩子在學習比較物件大小、多寡的時候，亦是在建立初步的數量感與邏輯思考能力。

例如在日常生活中，家長可以在吃晚餐的時候，引導孩子點算檯面上的碗碟數量，並配合大小形容。例如「爸爸有一隻大碗、媽媽有一隻中等的碗，我有一隻最小的碗，我們總共有3個人，有3隻碗」，諸如家中其他物件亦可加以運用。

家長教學提示

配對練習能幫助孩子理解日常生活中的邏輯關係。家長可與孩子討論：「為甚麼牙刷要配牙膏？鞋子要配襪子？」，或是問孩子：「你平時著完襪之後會著咩呀?」，引導他們思考。

做圈起答案的配對練習時，家長可協助準備3至4支不同顏色的筆，讓孩子每完成一對配對，就用相同顏色把它們圈起來。這有助他們理解配對概念並練習顏色一致性。如果孩子光是看圖片，難回答正確答案的話，家長可假設日常場景引導孩子思考，例如：「你平時喺快餐店會食漢堡包，同埋食咩嘢㗎？」

對比練習是建立分類與排序能力的基礎。家長可利用真實玩具作比較，問問孩子「哪個是大的？哪個是小的？」讓孩子從觀察中學會比較。