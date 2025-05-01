冷氣機｜別再自行使用「冷氣噴霧」！達人揭開真相 有人直接換機
撰文：TVBS新聞網
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天氣近日變得炎熱，很多人開始打開家裏的冷氣，卻因許久未使用和清洗，飄出陣陣異味，還有人決定自己噴標榜能夠清潔、含有香氛的「冷氣噴霧」。台灣一名裝修行老闆娘得知後很震驚，提醒網友此舉恐怕會傷害冷氣，「這樣會出大事！」
台灣裝修行老闆娘「裝修一個醬」經常在TikTok分享有關冷氣或居家清潔的知識，日前發現有同行販售「冷氣噴霧」，她急忙提醒網友不能自己噴，若噴完可能會傷害冷氣的鰭片。老闆娘也還原冷氣師傅清洗時的過程，結束後會馬上沖水，在沒沖水的情況下，將導致冷氣繼續腐蝕。
老闆娘進一步提到，如今竟還有添加綠茶香氛的「冷氣噴霧」，然而香氛、香水正是冷氣最害怕的味道，可能造成「卡味」。老闆娘也呼籲同行，不該賺的錢別賺，「你明明在這個行業裡，你還這樣子，真的很不OK！」
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有關「冷氣噴霧」的影片曝光，釣出不少苦主分享自身經歷：
．「以前就是買了各大通路在賣的日本字噴劑來噴，噴了沒沖掉鰭片黏黏的」
．「我之前買來噴過，後來冷氣壞掉直接換一台」
．「我也買過，洗冷氣師傅說那種東西真的不要噴」
．「以前買過一次沒效，還是清洗濾網就好了」
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