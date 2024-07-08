冷氣機｜別自行買噴霧清潔！行內人點出2問題：傷鰭片又易有異味

夏季的高溫難耐，許多人早已開始吹起冷氣消暑降溫。若是冷氣出現怎麼吹都吹不涼的情況，有些人會選擇清洗濾網，或是請專業的師傅查看問題出在哪，也有人會購買冷氣噴霧清潔冷氣。對此，一位冷氣行的闆娘在網上發佈影片呼籲，冷氣噴霧不是讓一般消費者購買、使用的，指出一般人噴完後並不會馬上沖水，反而會導致冷氣的鰭片被噴霧腐蝕。



師傅在清洗時，都會在噴完噴霧後馬上沖水，但不知情的大眾並不會做這個步驟。 （Canva）

台灣冷氣行闆娘「 blancaliao_」近日在Tik Tok上發佈影片表示，近日網絡上某位同行在販售冷氣噴霧給大眾，讓她非常傻眼，並解釋這行為很嚴重「冷氣不能自己噴，這樣會傷害機內的鰭片」，師傅在清洗時，都會在噴完噴霧後馬上沖水，但不知情的大眾並不會做這個步驟，使噴霧的成分一點一滴腐蝕冷氣的鰭片。

另外，老闆娘還指出，有些冷氣噴霧還添加了香氛、香水等成分吸引消費者購買，但這其實是冷氣最害怕的味道，很容易因此卡味在裏面。她表示，讓一般消費者購買、使用冷氣噴霧根本是本末倒置，呼籲同行要站在消費者立場，給予相對應的服務，而不是造成所有產業鍊的困擾，賺不該賺的錢。

對此，有曾經使用過相關產品的苦主表示：

．「以前就是買了各大通路在賣的日本製的噴劑來噴，噴了沒沖掉鰭片黏黏的，就像闆娘說的久了會腐蝕、漏冷媒了」

．「我之前買來噴過，後來冷氣壞掉直接換一台

．、「對，害我（冷氣）有幾處白白的…噴過一次就沒用了，直接清水沖」



也有網友疑惑，噴完後開冷氣，運轉時的水氣能不能將噴霧沖掉，闆娘則回覆：

「沖不完全喔，不然師傅不會用高壓水柱清洗」



【延伸閱讀，更多家居冷氣使用建議】

冷氣機｜家中空調該找人來清洗嗎？從風量、氣味、電費5方面判斷

+ 10

電風扇｜DC直流電風扇一原因比AC更寧靜省電 搭冷氣使用應這樣放

+ 7

延伸閱讀：

台北下暴雨…北捷跟著下小雨 文湖線車廂內竟漏水

讓蛤蜊吐沙超乾淨！ 內行曝3步驟：不只吐沙還會噴水

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】