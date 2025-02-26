雪櫃｜別再放咖啡渣！事主嘆異味辟不掉 電器行老闆推介「這招」
撰文：風傳媒
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雪櫃用久難免有異味，不少人會試驗各種方法來對付臭味，近期有一名網友發文提問，「冰箱（雪櫃）巨臭怎麼辦？」，他表示，已經擦拭了兩遍，還用了酒精，放了幾天檸檬、咖啡渣，甚至放露台打開通風了兩天，幾經處理還是難以消滅，讓他直呼「真的快崩潰了」。
雪櫃傳多異味，靠咖啡渣原來吸不了味：（按圖了解）
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雪櫃有臭味怎麼辦？
早前有一名網友在Threads上發文提問，「冰箱巨臭怎麼辦？」，他表示，已經擦拭了兩遍，還用了酒精，放了幾天檸檬、咖啡渣，甚至放露台打開通風了兩天。今天搬進屋裏發現還是味道很重，他直呼，「真的快崩潰了」。
咖啡渣要放乾的才有用
許多網友紛紛留言解惑：
．「咖啡渣不是要乾的才有用嗎？濕的好像會發霉」
．「咖啡渣要先曬乾啦，你這樣濕濕的可能反而滋生細菌發臭」
．「咖啡渣要乾的，你該不會泡完濕的丟進去吧」
．「咖啡渣大概放一天之內就好。 我媽上次放咖啡渣進我的雪櫃，發霉更臭」
．「咖啡渣要烤乾或烘乾才會吸味道，你用濕的沒用」
電器行老闆曝用漂白水清潔
也有網友建議：
．「如果雪櫃能洗的部位都拆洗了，可能臭味進入到冷風循環系統，買一次性消毒除臭劑，讓雪櫃運轉跑一段時間看看」
．「可以用（醋）試試看」
．「柚子皮、橘子皮、檸檬片，都可以消臭」
．「放紫外燈（可釋放臭氧的）照照，或者臭氧產生器，視狀況多照幾次，效果很好」
．「電器行老闆教的： 用漂白水稀釋（1：10）裝瓷碗裏面直接放雪櫃裏面三天以上，就會改善，但如果對化學物質有疑慮就請清空雪櫃再做，也要先清潔水盤才會有效喔」
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冰箱有臭味怎麼辦？別再放咖啡渣！電器行老闆曝1招，徹底終結異味】