洗衣機｜用後機蓋該打開？日廠公佈答案「少做1步驟」還是會發臭
撰文：TVBS新聞網
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洗完衣服後，洗衣機蓋子要打開嗎？許多人擔心灰塵、蟲子掉入機器內，使用完後會將蓋子關起來，但悶着又怕產生異味。對此，日本大廠「花王Attack」公佈正確做法。
過去有網友在PTT發文表示，他和朋友一起合租公寓，但室友每次洗完都不關洗衣機的蓋子，於是好奇大家會不會關？不關怕髒東西跑進去，關又怕會發霉、發臭。
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貼文一出，兩派網友掀論戰：
．「不關，隔天又要洗了」
．「全都開，怕有東西就蓋個紗網」
．「都會關，洗衣機蓋子有通風的孔，偶爾會開一下冷風乾燥」
．「會啊，不關裏面都灰塵」
也有人表示：
．「放室內就開着，室外還是關一下」
．「折衷，關一半」
日本花王曾在官方X發文提醒，建議大家洗完衣服後打開洗衣機蓋子，如果馬上關起來悶著，濕氣會留在機內，容易滋生黴菌、產生異味；也不要忘記將機器中的洗劑盒打開，保持通風乾燥。
此外，「無毒教母」譚敦慈曾在健康節目分享清潔洗衣機的方法，先將洗衣機蓄滿水後，加入少量漂白水，漂白水和清水的比例約1：1000，接着浸泡一個晚上，這種方法不僅能把洗衣機清乾淨，排出的水還可以用來清洗露台。
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