冷氣機｜開啟後10分鐘仍未覺涼？或做漏「一件事」徒令電費暴增

炎夏日到來，許多人在家中皆會打開冷氣，讓室溫變得舒適起來，但電費卻常常讓人吃不消，不少人會發現冷氣開了一陣子後都沒有涼，此時千萬不要繼續開着浪費電，專門清洗冷氣的張姓師傅表示，如果開冷氣10分鐘後發現不涼，可用手掌靠近出風口感受一下，如果風大卻不冷，建議快找人維修；如果風小但會冷，那可能是濾網太髒進而影響到風量，清洗冷氣即可解決，不要再傻傻硬吹，又熱又傷荷包。



冷氣開一陣子都沒變涼別繼續吹！小心電費暴增荷包大傷

天氣一熱開冷氣結果不會涼，這時候到底要維修冷氣還是清潔冷氣？專門清洗冷氣的張姓師傅在FAcebook發文表示，判斷方式是將冷氣開啟10分鐘後，用手掌去感受出風口風量的大小與冷度，如果出風口的風量大，但沒有冷度，就需要安排維修人員進一步查看，檢查是否漏雪種（冷媒）或其他地方需要維修，不過，他也提醒大家，雪種在正常情況下是不會漏的，因為它在冷氣系統中是循環使用的。

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張姓師傅指出，如果出風口有冷度，但風很小，此情況則是冷氣過濾網被灰塵和污垢堵塞，因為這會阻礙空氣的流通，讓冷氣效果變差。

至於冷氣需要多久清洗？張姓師傅表示，如果是家用冷氣，重度使用者與空氣過敏體質建議一年洗一次；正常使用者建議兩三年洗一次；偶爾使用者建議四到五年洗一次，可透過自己翻開葉片後觀察裏面風鼓是否皆是灰塵來判斷。如果是商用冷氣，則建議1至2年就清洗一次，長時間開啟的話就需要更頻繁的保養。

為甚麼要清洗保養冷氣？

1. 灰塵、污垢和細菌堆積，會影響冷氣的冷卻效果和運轉效率

2. 改善室內空氣品質，避免呼吸道問題

3. 沒清洗保養的冷氣耗能量多，增加你的能源消耗



最後，關於冷氣霉味的問題，張姓師傅說，主因是冷氣機內部潮濕的環境，讓霉菌和真菌迅速滋生；冷凝器和濾網等部位未適當清潔和維護，成為它們繁殖的溫床。此外，冷氣品牌不同，設計和製造差異也會影響霉味問題的嚴重程度。

而解決方式有二，一是定期清潔和保養冷氣機，以防止霉味產生。張姓師傅表示，定期清潔冷凝器和濾網，避免霉菌和真菌滋生，使用高效過濾系統的冷氣品牌，降低霉菌和真菌的滋生風險。二是冷氣關機前15分鐘開啟送風，改善環境。張姓師傅指出，在關機前15分鐘開啟送風功能，幫助排除濕氣和可能存在的微生物，減少霉味產生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣開完沒變涼千萬別繼續吹！空調師傅揪出背後兇手，小心電費暴增荷包大傷】