幼兒數學發展階段一覽　家長必知如何培養孩子的數感邏輯與觀察力

不少家長都知道幼兒大概在幼稚園階段，開始接觸數學，但卻不知道要如何在日常中引導他們學習，也未必了解他們需要有怎樣的基礎，日後才能好好應付小學數學的挑戰。以下會分享幼兒在數學方面的關鍵發展歷程，以及家長可以如何幫助學習。



數學概念與幼兒的生活息息相關。生活化和情境化的學習，能讓幼兒發現數學與生活的關係，鼓勵他們學以致用，以數學概念解決日常生活的實際問題。數學有嚴謹的學習層階，學習內容層層遞進。概念需配合幼兒的認知發展，而實物操作則有助幼兒鞏固概念。

如何檢視幼兒是否對數學感興趣?

幼兒會出現對數學感興趣，以下是常見的學習表現和特徵：

．對周圍環境中的數字、數量感興趣，認識數字和數學符號所表達的概念

．關注物件的形態，喜歡運用感官比較物品大小、形狀和輕重的分別

．對不同事物的排列方式感興趣，喜歡探索和嘗試模仿物件的排列規律

．樂於運用數學進行思考，以解決生活上的問題

數學概念與幼兒的生活息息相關。（AI生成）

數學思考能力的發展 從日常動作觀察孩子理解力

家長可以觀察幼兒的日常行為，看看他們是否正在建立基礎的數學概念：

．認識數字與數量的關係，能運用數學語言比較和表達不同的事物在量的差異

．運用觀察、觸摸等方法，探索數量、圖形和空間（如：前、後、左、右）的特質

．認識物件的屬性，並進行分類、排列和排序等活動

．發展時間的概念，知道日月和四季交替的規律，並能表述時間

數學態度的培養 由好奇心變成數學腦的第一步

家長可以從生活的小細節觀察孩子對數學的態度，例如有沒有主動用數學語言、觀察環境，。以下是他們培養數學態度的表現：

．嘗試運用多少、長短、加減、前後、左右等數學用語，表達自己的想法

．在周圍環境中尋找和欣賞各種各樣與數學有關的事物，培養細心觀察四周環境的態度

4大教學原則 如何在生活中自然引導？

1.家長可以配合孩子的發展和思維能力，用實物幫助他們逐步認識基礎的數學用語，培養幼兒的數感和空間感。

2.平日可透過日常活動和遊戲，適時引入數學概念。當介紹數學概念時，應以簡單和具體為原則，每次宜集中介紹一個要點，循序漸進。

3.單向式的講述和機械化的數學運算操練，令幼兒對數學產生厭惡。活動需配合幼兒的興趣，家長可營造生活化的學習情境，選取適當的實物和教具促進學習。

4.幼兒的語言及數學概念的發展相輔相承。家長可多運用數學概念談論日常所見的事物。

資料來源：教育局《幼稚園教育課程指引》