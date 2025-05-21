育兒｜3至5歲幼兒缺乏判斷力容易發生2種家居意外　必知預防方法

孩子逐漸長大，到3至5歲開始變得更活躍，也開始懂得做各種動作，對世界充滿好奇。這階段他們還未發展出敏銳的危機意識，如果稍有不慎就很容易受傷。以下會分享3至5歲幼兒常見的家居意外，家長可多做預防措施，避免發生意外。



3至5歲幼兒衝動缺乏判斷力 易生意外

兒童在學前階段，活動範圍漸漸擴展，體能增強，獨立能力比以前提高，喜歡攀爬跳躍，模倣難度高的動作，處事衝動，好勝心強，但缺乏判斷力，因此容易產生意外。在這階段常見的意外包括跌傷、燒傷或燙傷等。

3至5歲幼兒體能增強，處事衝動，缺乏判斷力，易生意外。（Freepik）

3至5歲常見家居意外及預防措施

1.跌傷

避免使用碌架牀，可選擇子母牀代替。如果選擇碌架牀，應避免將小孩安排睡在碌架牀上層。若無可避免，則上層一定要裝置堅固及高度適中的牀欄，並且有穩固的梯子方便上落。

窗戶必須加設安全窗花，露台亦應加設鐵柵或鐵絲網，避免兒童從高處墮下。勿讓兒童四處追逐亂跑，以免滑倒或撞傷。

家長要細心選擇地板的物料，太光滑的地板容易使人滑倒。若放置細小的地毯在地板上，亦容易使人絆倒。傾瀉在地上的水或油脂，應立即清除，可減少滑倒的危險。家中不可隨處放置玩具或雜物，電線應妥善放置，以免絆倒兒童或成人。

2.燙傷或燒傷

家長不應讓兒童獨自煮食，例如用滾水沖調杯麵，是常見引致幼童燙傷的情況之一。盛載即食麵的膠杯表面的溫度雖然不熱，但內裡的溫度其實十分高。如膠杯物料不堅實，放入熱水後變軟，幼兒抓不緊膠杯，便可能引致燙傷。

不要將茶壺、水煲及熱水瓶擺放在檯邊或兒童可以觸及的地方。火柴及打火機應妥善放置，並警惕兒童玩火之危險性。

燙傷的處理

．將傷處浸入冷水降溫或用清水持續沖洗來降溫，但切勿直接敷冰。

．輕輕除去蓋著傷處的衣物，然後用清潔的布或繃帶遮蓋傷口，但切勿強行除去任何黏附於傷口上的衣物。

．切勿用任何油劑、牙膏、牛油或醬油塗在傷口上，亦不要用有黏性的敷料，如膠布、絨布等。

．有需要時請盡早求診。

資訊來源：衞生署家庭健康服務中心