家居意外｜6歲女童拔風筒轉插放入口　舌頭3級燒傷恐影響神經味覺

小朋友對所有事物都感到好奇，未必了解到自己行為的危險性，家長應教導小朋友有關家居安全的知識，以免發生意外。台灣6歲女童好奇拔掉風筒的220V轉插放入口，電傷舌頭，導致3度燒傷，有機會傷及神經、影響味覺，須立即送院救治。文末附電燒傷處理方法。



口含風筒轉插 燒傷舌頭

綜合台灣媒體報導，新北市新莊區6歲女童，晚上趁父親在浴室梳洗時，疑因好奇拔下風筒的220V轉插並含在口中，當時風筒另一端的插頭仍插在110V的插座上。女童的舌頭被電燒傷，她痛得嚎啕大哭，嚇得父親立即衝出來查看，父親發現她的舌頭燒傷紅腫，於是便立即致電消防局求助。

暫失痛覺 或傷及神經影響味覺

救護人員到場後，初步判斷女童為3度燒燙傷，她的舌頭更燒出兩個燒洞。救護人員立即用生理鹽水沖洗她的舌頭降溫，隨後送往醫院急救。幸好女童沒有生命危險，但降溫時女童沒有哭喊掙扎，救護人員怕女童的傷勢過於嚴重，有機會傷及神經並影響味覺，需要留院作進一步觀察。

台灣消防局隊長亦提醒，家長需注意家中電器是否放置在安全的區域，防止孩童能輕易取得通電設備，免生意外。

電燒傷處理方法

香港醫療輔助隊的「急救知識 / 課題」中提及當電流通過人體時，會令觸電者嚴重燒傷。此外，若電流令心臟肌肉受損，心跳便會不正常或停頓。醫療輔助隊提供了5項電燒傷的處理方法：

1.在確保自身安全後，立即切斷電流或將觸電者拖離電源（小心相繼觸電）

2. 如觸電者的呼吸及心跳均已停頓，立即施行心肺復蘇法

3. 如觸電者人事不省，但呼吸正常，讓他以復原臥式躺臥

4. 處理燒傷

5. 盡速將觸電者送院

5項燒傷燙傷常見謬誤

衞生署的兒童健康攻略列舉了5項燒傷、燙傷的常見謬誤，如有燒傷、燙傷，切勿犯以下錯誤：

1.切忌脫去緊黏在傷口處的衣服

2.切忌在傷口上胡亂塗藥膏或藥散

3.切忌弄穿水泡，以免感染

4.不要直接在傷口上放冰塊

5. 不要用手或不潔的東西接觸傷口

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