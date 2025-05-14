育兒｜初生至1歲嬰幼兒最常發生這3種家居意外？父母必知預防方法

家中迎來新生命，相信不少父母都會佈置好寶寶的房間，早早添置好各種嬰兒用品。不過，除了準備充足的用品之外，其實確保家居安全也非常重要。特別是寶寶還年幼，未懂得保護自己。以下會分享3大初生至一歲嬰兒常見意外及預防方法，家長可以了解一下。



1歲嬰兒未懂自我保護 家長要有防範知識

嬰兒在四、五個月大時會嘗試伸手抓東西；仰臥時會嘗試反身至側臥姿勢，有時可以成功地反身至俯臥狀態。他很快便會坐、爬、站立和學步，又會不斷探索周圍的環境。有些嬰兒亦有可能發展得比其他同齡嬰兒早一些。

一歲以下的嬰兒由於不能照顧自己，而如果家長又缺乏防範意外的知識，沒有及早作好預防措施，往往意外便因此而發生。

常見的3大家居意外及預防措施

1.跌傷

切勿讓嬰兒（任何年齡）獨自留在換片墊、成人睡牀或梳化上。如果家長不能看顧嬰兒，應把他短暫地安放在嬰兒牀或網牀中。當嬰兒被安放在嬰兒牀上後，牀欄必須拉上和鎖牢。

嬰兒坐手推車、學行車或高腳椅時，也必須繫上扣帶，並鎖牢安全鎖。

嬰兒仰臥時會嘗試反身至側臥姿勢，有跌傷的風險。（Freepik）

2.燙傷

替嬰兒沐浴時，應先放入冷水，才加熱水，用手攪勻及測試水溫。在餵奶或其他熱的食物給嬰兒前，應先測試溫度是否適合，以免燙傷嬰兒。

避免使用微波爐翻熱奶或其他食物給嬰兒，因為經微波爐翻熱的食物或飲品，溫度分佈並不均勻。食物表面的溫度雖然適中，但內裡的溫度會比表面高，可能引致嬰兒咀部或咽喉燙傷。熱的食物或飲料不可放置桌邊。如已將食物放在桌上，家長應留意兒童的舉動。

燙傷的處理：

將傷處浸入冷開水或用大量清水沖洗傷口來降溫，但切勿直接敷冰。輕輕除去蓋着傷處的衣物，然後用清潔的布或繃帶遮蓋傷口，但切勿強行除去任何黏附於傷口上的衣物。

切勿用任何油劑、牙膏、牛油或醬油塗在傷口上，亦不要用有黏性的敷料，如膠布、絨布等。有需要時，請盡早求診。

替嬰兒沐浴時，應先放入冷水，才加熱水，用手攪勻及測試水溫。（Freepik）

3.廚房意外

廚房門口應設置圍欄，以防兒童進入。家長如要在廚房煮食，應先放置嬰兒在安全的地方，例如嬰兒牀或網牀中。切勿揹着四個月大或以上的嬰兒在廚房活動，因這年紀的嬰兒已懂得抓東西。

只要家長時常提高警覺，並對兒童的成長過程加深認識，對一些可能發生的意外作好防範，其實大部分意外都是可以避免的。

在任何情形下，照顧者都應該留意兒童的活動或舉動，絕對不應該讓兒童獨自留在家中，或依賴年幼兄姊照顧。

切勿揹着四個月大或以上的嬰兒在廚房活動，因這年紀的嬰兒已懂得抓東西。（Freepik）

資訊來源：衞生署家庭健康服務中心