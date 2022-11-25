家居意外｜誤將不鏽鋼筷子插電座 女童手術切除9根手指剩右拇指

近日重慶一名女童，在家裏玩耍途中意外將不鏽鋼筷子插進插座，導致雙手電傷。受傷後，女童需接受手術切除9根手指頭，剩下右手拇指。女童母親看見女兒嚷著要自己吃飯就非常心痛，並自責表示後悔也來不及，提醒家長日常必定要好好看顧孩子。



電傷後手指失去知覺 須切除9隻手指「想自己吃飯」

據網上報道指，重慶一名約3歲的女童，日前因在家玩耍途中不慎將不鏽鋼筷子插進插座，意外導致雙手嚴重電傷變黑。女童母親表示當時女兒手指已失去知覺，馬上帶女兒到醫院求診。經醫生診斷後，需要進行手術切除9根手指頭，最終女童只剩右手拇指。完成手術後，女童曾在病床哭訴「再也不能畫畫了」，當母親安慰女兒說讓爸爸媽媽餵她吃飯時，女童更嚷著「我想自己吃」。

母親感自責 提醒家長注意家居安全

女兒發生嚴重意外後，女童母親相當自責，但無奈表示後悔莫及，「以後自己會照顧好孩子。」她後來也在網上發文表達對女兒的歉意，覺得自己沒有好好照顧孩子。「怪我，對不起寶貝，為甚麼不是我，為甚麼要讓這麼小的寶貝來承受。」她又提醒家長們，如家裏有不鏽鋼筷子，必定要放置妥當，或把它丟掉，別讓孩子碰到拿來玩耍。

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如何預防家居意外？

一般注意事項

• 電器裝置應符合安全標準，插座孔應封好，避免孩童接觸

• 樓梯的欄杆應牢固安全

• 窗戶要裝有窗柵和保險鎖，窗簾繩索應掛好，避免孩童接觸

• 門口、通道和樓梯要有充足照明

• 地氈應安全牢固，不能滑動

• 傢俱要有圓角或裝上塑料防撞角

• 抽屜要關閉並上鎖

• 利器及危險物品應收好，避免孩童接觸



浴室

• 確保浴室和廁所的門可由外面開啟

• 馬桶蓋板要蓋好

• 不能讓小孩獨留浴室

• 清潔劑、漂白水、消毒劑及柔順劑等應鎖在櫃內或兒童無法接觸的位置

• 非使用時，不要儲水於浴盆及水桶

• 保持地面乾爽，避免濕滑



廚房

• 用具擺放整齊，避免雜亂

• 不要讓小孩進入廚房

• 把鍋柄或水煲壺嘴轉到爐壁方向

• 刀具、清潔劑等應放在兒童接觸不到的地方



寢室

• 不要讓孩子留在沒有鎖上床柵的床上

• 不應放置電爐於睡床及布料附近



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