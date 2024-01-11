家居意外｜女兒才剛過7歲生日！母親獨留她處理氣球　卻釀成憾事

為了讓「慶生活動」更有儀式感，不少人會準備充氣氣球來布置，但美國田納西州一位母親卻未料到這會使寶貝女兒喪命。美國一名7歲女童在家裏玩弄86厘米的數字氣球，但母親一個不注意，女童就被氣球纏繞住，不幸失去呼吸心跳。



美國田納西州一名母親查娜（Channa）為7歲女兒亞莉山卓（Alexandra Hope）慶生，買了一個34英吋（約86厘米）的鋁箔氣球，以及10個乳膠氣球。慶生會結束後一周，查娜因為知道乳膠氣球的危險性，因此她在旁邊陪着女兒一起弄破乳膠氣球。而女兒問道「是否能弄破數字7的氣球」，查娜不以為意地答應了並進去臥房午睡。

沒想到，查娜醒來後發現女兒面朝地、躺在客廳，查娜一開始以為她睡着了，但定睛一看卻發現氣球纏繞在女兒脖子上。查娜趕緊將氣球脫下，並打了911求救。警消及醫護趕抵現場急救，卻回天乏術。

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查娜相當心碎，感到整個世界都崩塌了，並自責自己「並未察覺氣球的危險性」。不過目前尚未得知亞莉山卓的死因是氦氣中毒還是窒息，預計4至6個月後結果才會出爐。查娜悲痛地將過程上載至Facebook，希望其他家長也能注意，以免再發生憾事。

根據美國消費者產品安全委員會（CPSC）的一份報告，2020年有3名兒童因氣球窒息而死亡。CPSC提醒，雖然充氣氣球不會直接對幼兒產生危險，但如果氣球破裂就有一定危險性，建議父母立即收集氣球碎片，並丟棄在幼兒碰觸不到之處。另外，也建議父母和監護人不要讓8歲以下的兒童在沒有監督的情況下玩未充氣的氣球。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：才剛過7歲生日！女童倒臥客廳死亡…母見遺體崩潰：全因「這道具」】