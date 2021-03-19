資助小學堂費│五間傳統資助名校收取堂費　最貴一間竟高達6千元

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-19 07:00

教育局考慮到學校需要運用堂費的收入以支援教育開支，因此不反對資助中學、特殊學校及按額津貼學校在取消收取高中學費後，向高中學生收取堂費。一般而言，學校不能向小一至中三年級的學生收取堂費，但以下的小學是得到教育局特別批准，可每年收取$1,600至$6,000的堂費。

收取堂費小學多為傳統名校

兒童發展及升學專家Ken Sir表示，堂費就是為了增加學校在教學上的資源運作，例如近年經常講STEM，運用堂費為學生提供高於標準的設施及額外支援。他認為收取堂費之學校勻為傳統名校，成績有保證，而且與直資、私立學費比較仍有很大距離，仍然深受家長追捧。

2020/21年小學堂費排名

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堂費當年曾惹爭議

教育局《小學資助則例》指明校方可向教育局申請堂費，以達致用於教育需要的開支，但未有列明堂費申請準則和局方審批原則。有業界人士質疑津小同時獲政府資助及向家長收取與直資學校學費相若的堂費，做法不合常理。

喇沙小學自2002年起收取3,200元堂費，2017年有傳擬於新學年起加堂費，增加至$5,000，引來部分家長不滿，目前堂費為$4,200一年；排名第一的瑪利諾修院學校（小學部）堂費在2016/17學年為$3,500，自2018/19學年調整為$6,000後便一直維持在該水平。而學校會把堂費用途會以通告形式列明，讓就讀學生家長了解。

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