沖廁研究新發現！馬桶蓋不蓋上「病菌污染一樣多」3招減感染風險

不少人認為，上完廁所蓋上馬桶蓋可以避免細菌噴出，不過美國一篇研究指出，其實不論蓋或不蓋，馬桶坐墊及周遭環境的病菌量都差不多。



美國亞利桑那大學2024年在《美國感染控制雜誌》（American Journal of Infection Control）發表了一項研究，研究人員利用MS2噬菌體來模擬人體腸道病毒，並測量了在「加蓋沖水」與「不蓋沖水」情況下，噬菌體的污染程度。結果顯示，無論是否蓋上馬桶蓋，沖水後，馬桶周圍的地板和牆面都會受到污染，而且測得的噬菌體數量幾乎相同。

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所以蓋不蓋馬桶有差嗎？根據《中時新聞網》報道，台灣陽明交通大學環境與職業衛生研究所教授郭憲文指出，過去美國的研究曾顯示，當馬桶沖水時，如果沒有蓋上馬桶蓋，水會迅速向上噴射，最高可達150厘米。但最新的研究並未測量病菌的傳播高度，而是專注於分析沖水後，馬桶周圍環境中的病毒量，包括周圍地板和牆壁等區域。

不過郭憲文表示，這兩項研究結果都表明，即使馬桶蓋被蓋上，病毒仍會污染周圍環境。因為每1公克的糞便中可能含有超過10億顆病毒，而僅需100顆病毒就可能引發感染。由於廁所空間狹小且濕潤，病菌容易散播至附近的衛生用具，因此定期清潔、保持良好的通風和注意手部衛生，是降低病菌感染風險的有效方法。

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