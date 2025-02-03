中大研究｜疫情時出生嬰兒過敏症發病率增至四成六 竟因過度清潔?

中大醫學院的研究發現，新冠疫情期間出生的嬰兒，其過敏症發病率比疫情前出生的嬰兒高出四成六。研究團隊分析了1152名嬰兒的數據，並檢測其中700名嬰兒的糞便樣本，結果顯示疫情期間出生的嬰兒腸道菌群多樣性及豐富性明顯缺少免疫能力的益菌，增加過敏及濕疹情況更為普遍。



腸道微生態與過敏的關係

中大醫學院指出，腸道微生態與過敏症有密切關係。全港約五分之一人在一生中會出現濕疹，症狀包括皮膚發紅、腫脹、發炎及痕癢。研究顯示，疫情期間嬰兒身處過度乾淨的環境，導致腸道微生態失衡，缺乏有助建構免疫系統的益菌。

過度清潔的影響

中大醫學院副院長兼香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟表示，嬰兒出生後的前100天是建立健康免疫系統的黃金期，需要接觸多種細菌來促進免疫發展，「當然不是叫你在地下取食物吃，重點是不能過度乾淨，每一件物件都消毒。」過度清潔雖能減少感染惡菌，但過度清潔或對免疫系統有害。黃秀娟強調，建立良好腸道微生態有助長大後預防疾病，例如濕疹。如嬰兒在這段期間使用抗生素，腸道會進一步失去益菌。

家長應審視消毒習慣

中大醫學院香港微生物菌群創新中心聯合總監陳家亮指出，疫情改變了人們的衛生習慣，例如頻繁地消毒所有物品。他提醒家長不要延續疫情期間的過度消毒行為，趕走人體的好菌及壞菌，導致腸道微生態失衡。他建議家長應讓嬰兒自然接觸環境，例如允許嬰兒在地上爬行，而不是過分擔心衛生問題。

改善腸道微生態的方法

研究團隊發現，為患有中度至嚴重濕疹的患者處方12週益生菌，有助改善腸道微生態及過敏症狀。此外，均衡飲食、多吃蔬果以及適量戶外運動同樣有助腸道健康，減低過敏風險。黃秀娟建議避免在嬰兒黃金免疫期使用抗生素，以免進一步損害腸道益菌。