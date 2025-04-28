兒童發展｜5-6歲兒童體能、認知及社交發展標準 升小一前必備能力

升小｜小朋友到5-6歲時，身體、認知、語言及社交發展都逐漸成熟，也是時候要準備升讀小一，這時期小朋友可能要面對入學面試，要展示出適當的學習能力和社交技巧。以下整合了5-6歲小朋友的4大方面發展標準，家長可以參考。



五至六歲兒童：體能發展

大肌肉發展

1. 跑步時，多用趾尖着地，動作靈活，可以轉急彎。

2. 能速跑五十呎而不倦。

3. 能獨自如成人般一步一級交替上落樓梯。

4. 能邊走動邊接球，踢中滾動 的球，或用球拍打球。

5. 能爬繩梯。

6. 玩鞦韆時，能自行搖盪。

小肌肉發展

1. 能用槌搥釘。

2. 能把小豆放進樽內。

3. 能拿起十多磅的物件。

4. 能穿鞋帶。

5. 能用筆刨刨筆。

6. 能用間尺畫直線。

7. 能用擦膠擦紙而不會把紙撕破。

8. 填色時很少出界。

9. 能畫菱形和三角形。

10. 能準確地把紙摺一半，再摺為四分一。

11. 能剪出不規則的圖案。

12. 能抄寫數字及簡單的中、英文字。

五至六歲兒童：認知發展

1. 能輕易地以正確次序排列長短、高矮、闊窄或大小不同的物件。

2. 能完成簡單的「迷宮」遊戲。

3. 能說出多種顏色的名稱和日常物件的形狀。

4. 能從剛看過的圖畫講出大致內容。

5. 聽完故事，能將三個環節重述。

6. 能正確數出二十件物件，及寫至二十。

7. 能指出物件的次序和位置（如第一、第二）。

8. 明白「半個」與「一個」的分別。

9. 開始運算簡單的加減題。

10. 能複述五個剛剛聽過或見過的數字。

11. 開始對日曆、時間有認識，能說出年、月、日和星期。

12. 看鐘時，能讀出幾點鐘（如三點、四點），但視乎是否有學習機會。

13. 能明白常見字詞的意思。

14. 能讀出數十個常見的字詞。

這時期小朋友可能會面臨入學面試，要展示出適當的學習能力和社交技巧。（Freepik）

五至六歲兒童：語言發展

語言理解

1. 開始明白「昨天」、「今天」、「明天」的分別。

2. 明白「內／外」、「遠／近」、「底／面」、「進／出」、「開始／結尾」等詞語。

3. 明白故事內容。

語言表達

1. 能有條理的重述不久前發生的事情。

2. 能描述一幅圖畫。

3. 能和家人或其他小朋友互相溝通，毫無困難。

4. 談話時，能適當地輪候發言，也不會離題。

5. 語言的文法和結構，大致與成人相近。

6. 能運用「雖然」、「但係」、「不過」等詞語，但有時也會用詞不當。

7. 能用不同的形容詞來描述一個人或一件物品。

8. 對四季節令能作簡單的描述。

9. 能說出自己的生日。

10. 能適當地用詞語表達驚、怒、 哀、樂等情緒。

11. 不愜意時，能用語言反辯、抗議，甚至出口罵人。

五至六歲兒童：情意和群性發展

1. 能與三、五個小朋友進行合作性的遊戲，明白公平的原則和需要服從小組的決定，也能向其他小朋友解釋遊戲的規則。

2. 能參與一些如棋子的檯面遊戲或比賽。

3. 和小朋友相處時，開始選擇自己喜歡的玩伴。

4. 能開關電視，選擇喜愛的節目。

自理能力

1. 用筷子吃飯挾菜。

2. 在公眾場合，也能單獨去廁所。

3. 若有訓練，部分兒童能在如廁後自行清潔。

4. 穿衣時，知道選擇合適的衣物。

5. 能用梳梳頭。

6. 能做簡單的家務，例如收拾自己的衣物，在飯前協助擺置碗筷。

7. 過馬路時會小心謹慎。

8. 迷途時，知道應如何求助，並能說出自己的電話和地址。

資料來源：教育局《學前兒童的成長發展》