孩子文法混亂難理解複雜句子或影響社交意欲！六招改善語言能力

語言能力較弱的小朋友在理解和表達方面較吃力，會容易影響他們與人溝通和社交的意欲，甚至可能因此缺乏自信，不願開口。家長的耐心和支持至關重要，以下分享6招逐步改善孩子的語言能力，孩子可以在互動的過程中建立自信，享受溝通的樂趣。

資料來源：教育局《處理兒童的行為、情緒及學習問題》



語言能力較弱

語言理解及表達能力較弱的孩子，難以明白長而複雜的句子，有時又會錯誤理解問題或語句的意思。他們說話時語句較短及簡單，詞彙貧乏，常有文法錯誤，在複述事情或對答時顯得混亂。由於語言能力弱，孩子的溝通意欲往往較低，因而影響社交。家長在與孩子溝通的時候，須要留意以下各點。

語言能力較弱的小朋友在理解和表達方面較吃力，會容易影響他們與人溝通和社交的意欲。（photoAC）

6招改善語言能力

簡化語句

與孩子說話時，簡化句子讓孩子容易明白。例如：「一會兒吃茶點時有兩種食物可以選擇，有蛋糕和粟米，兩款都很好吃，你會選擇哪一款？」，可簡化為：「一會兒吃茶點時，你會選擇蛋糕或粟米？」。

有需要時可配合表情或動作幫助孩子理解。

給予時間表達

讓孩子自己表達，不要在他們只說了一半時，便急着代他把話說完，也不要在孩子還沒說完便立即回應。有時孩子可能不願意說，也不要強迫他。應給予多些時間和耐性，讓孩子感覺說話是一件輕鬆自然的事。

加強說話的興趣和動機

多跟孩子談眼前發生的事、他們感興趣或與生活有關的話題，讓孩子感到語言與實際生活息息相關。

有時即使家長已經明白孩子的用意，亦可盡量鼓勵他們用語言表達所需。例如孩子指着果汁，家長可鼓勵他表達：「盈盈，你想要什麼？」

從遊戲或活動中學習

可與孩子一起看圖書說故事，家長與孩子輪流描述故事的內容。鼓勵孩子一起跟着唱兒歌，但無須刻意教導唱出歌詞。多玩與語言有關的遊戲，讓他感覺說話是一件有趣好玩的事情。

給予正面的回應

留心聆聽孩子的說話，並用非語言方法表達鼓勵，例如聆聽時面帶微笑，或不時點頭。當孩子嘗試用語言表達自己，要給予回應、讚賞和鼓勵。

不要取笑或過分糾正

若孩子表達不清或發音不正，不要取笑或過分糾正他，這樣會令他對說話失去信心。只要說出正確的讀音或表達方法，讓孩子模仿就可以。