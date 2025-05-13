育兒｜如何培養子女的領袖特質？哈佛4大建議 首要打造無偏見的家

育兒｜社會提倡的男女平等消除了具歧視的性別刻板印象，哈佛大學的研究曾指出，社會普遍會更喜歡男性領袖領導。不過，才能的高低與性別其實沒有顯著關係，更有研究指女性領袖的領導力略勝一籌。哈佛大學更提出4個建議，若父母想培養子女的領導潛力，需先打破偏見。



哈佛大學「推動關心」專案曾研究指出，有40%的男孩和23%的女孩更喜歡男性政治領袖，4%的男孩和8%的女孩更喜歡女性政治領袖，因此得出結論指社會大眾對女孩擔任重要職業的領導者有所偏見。不過許多研究曾指出，領導才能的高低與性別沒有顯著關係，更有研究顯示女性領袖的領導力略勝一籌。

儘管性別平等取得了進展，但大部分人對男性和女性的根深蒂固的偏見仍然存在。為消除性別刻板印象並防止偏見，哈佛大學提出4個關鍵建議，若想培養子女的領導潛力，父母應從孩子在幼兒時期開始便教授他們對抗刻板印象和性別歧視。

哈佛4大建議 培養領袖特質

打造無偏見的家

1. 父母需先審視自己對性別有沒有偏見，例如日常生活的用語、對待不同性別的人的方式，甚至對自己的能力的看法。

2. 公平地分配家務工作，讓孩子和成人都參與其中。

3. 讓孩子閱讀孩及非傳統性別角色的書籍和電影，例如女性政治家、運動員或科學家，以及男性教師、舞者和家庭主夫，幫助孩子理解性別不應成為限制。

向孩子解釋性別歧視

1. 父母可以嘗試向孩子分享你感覺受到不公平對待的經驗，與孩子解釋社會對性別期望或偏見是會隨著時間而改變的。

2. 讓孩子知道解釋傾聽和欣賞兩性作為基本禮儀的重要性，並思考其他性別或跨性別者可能面臨的挑戰，培養孩子的同理心。

建立自信心

1. 為孩子提供公開演講的機會，適當地給予回饋，建立孩子自信心。

2. 支持孩子自由參與一些可以建立自信心的活動，確保他們擁有多種自我價值來源，增強他們的自信與能力。

教授領導知識

1. 與孩子們談論他們作為領導者擔心或害怕的事情，並討論應對的策略，鼓勵他們。

2. 讓孩子熟悉政治、商業和 STEM 領域的領導者。

參考資料：Preventing Gender Bias、Leaning Out: Teen Girls and Leadership Biases