育兒心得｜孩子不肯斷捨離？遵守三個原則 讓孩子乖乖放棄玩具

當過了這個聖誕，相信一眾爸爸媽媽們家裏的玩具收藏量又要增加了。要控制孩子玩具的數量談何容易。即使自己不買，身邊的親友們都會不時送贈。到底如何令孩子放棄不再玩的玩具呢？趁他睡覺時偷偷扔掉？叫他自己扔掉？這個問題一直都困擾了很多家長。只要遵守以下三個原則，孩子就會乖乖放棄玩具。

文章轉載：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



三個原則 讓孩子放棄玩具

1）家裏的空間有限，而玩具的收藏量則是無限，所以必須設定一個空間讓孩子安放自己的玩具。如果那個空間填滿了，其實已經意味着要開始清理舊玩具。

2）和孩子協定「舊嘅唔去，新嘅唔嚟」。每添置一件新玩具時，孩子都必須要放棄至少一件舊玩具。那怕是早上獲得了一件開心樂園餐的小玩具也好，回家後都要選擇放棄一件舊玩具。每逢聖誕，生日，或兒童節等日子，由於孩子將會有新玩具，所以自動放棄舊玩具的誘因是很大的。養成這個習慣有一個好處就是孩子要先作出考慮才添置新的玩具。對於他們將來的成長有很大的幫助。

3）家長拿出一個空箱，或膠袋。把一箱箱的玩具拿出來讓孩子把不再玩的放入內。你會發現玩具箱內很都不是玩具而是「垃圾」，例如卡片，爛貼紙，泥膠碎等等。以下是一個關鍵動作，當整理好一箱可放棄或捐贈的玩具後，家長不要馬上把它拿走。建議先保管一個星期，給孩子一個「冷靜期」，仔細考慮是否真的想放棄那些的玩具。在舊玩具離開家門前，先讓孩子再檢視一下，然後向它們道別。

依循上述原則有一個好處就是我們和孩子一早已經達成共識。家長不會「暴力」處理孩子的玩具，而是尊重孩子的選擇，讓他自行去處理，我們只是擔當引導的角色。既可以保存親子關係，又可以保存家居空間整潔，一舉兩得！

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一招從此不再為孩子與日俱增的玩具而煩惱」​】