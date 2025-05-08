不孕｜喝凍飲不會傷子宮！婦科醫生闢謠稱備孕期間該做「3件事」

不少夫妻婚後都希望生育兒女，近日一名網友抒發備孕心情，指出自己身體無異狀，夫妻檢查也正常但卻遲遲懷不上孩子，還被旁人說教，十分無奈。對此，台灣婦產科醫生烏恩慈看完貼文後有感而發表示，那些無止盡的「建議」只會變成壓力，對能否懷孕一點幫助也沒有。



台灣禾馨婦產科醫生烏恩慈在Facebook專頁「烏烏醫師」發文提到，她在Threads上看到一則令人揪心的備孕心情文，事主指出自己月經準時來、無婦科疾病，平時都喝溫水忌冰飲，連可樂都喝常溫，夫妻身體檢查也一切正常，卻還是無法懷孕，令事主無奈喊「拜託不要再給不孕症的我們任何指教了！」

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烏恩慈表示，透過文字她感受到這位女事主的壓力與無力，也想起診間那些焦慮的面孔，並指出超過一半的不孕症找不到原因，「有時候能不能懷孕根本無從解釋」。她舉例，有人多年不孕，離婚後各自立刻有孩子，也有人兩胎靠試管，第三胎竟然自己來報到。

烏恩慈無奈嘆道，每當女性備孕不順利，總會引來各種指責，被說宮寒、偷吃冰、愛吃生冷，甚至連空腹喝果汁都能被怪罪，她直喊「女生可以放心喝冰水、生冷食物不會傷子宮」。烏恩慈直言，她理解不孕伴侶的無助與失落，但那些無止盡的「建議」，只會變成壓力，一點幫助也沒有，「不孕，有時並不等於永遠無法懷孕」。

烏恩慈建議，備孕期間可以做的有3件事：

．確認排卵日後有安排同房

．安排不孕症檢查（輸卵管攝影、精液分析、子宮腔環境）

．找到讓自己安心的不孕症專科醫生，討論是否進入人工生殖療程



最後，她也提醒，「至於旁人，有時候閉嘴不打擾，就是最大的善意。」

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