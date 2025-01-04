人工受孕｜試管嬰兒較易流產？做一次很傷身？專家親解5大迷思

隨着都市人結婚與備孕年齡逐漸延後，越來越多夫妻面臨懷孕困難。



但也不少夫妻擔心試管嬰兒當中面臨的挑戰，包括試管嬰兒流產風險、胚胎植入數量與成功率的關係、試管療程對健康的影響等，台灣國健署也一一剖析常見5大迷思：

別再「估估吓」，看看醫生怎解釋5個大眾對人工受孕的誤解：（按圖了解）



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Q：試管嬰兒懷孕特別容易流產？

有些接受試管嬰兒療程而懷孕的夫妻，因為擔心容易流產而大幅改變日常生活規劃，因而增添不少壓力。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼指出，事實上，接受試管嬰兒療程而懷孕的流產機率，與自然懷孕是差不多的，大約為10%～20%。發生流產的原因，大多與胚胎本身發育有關，如染色體異常導致的自然流產；而夫妻雙方年齡，亦是增加流產風險的因素之一，國民健康署建議民眾及早規劃生育，把握女性在25歲至35歲之間、男性在40歲前的黃金生育年齡。

Q：植入越多胚胎就越容易成功？

蔡維誼表示，依據台灣2021年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，植入單一胚胎之成功率為35%，植入2個或3個胚胎之成功率為29%～32%，兩者成功率是相近的。胚胎植入顆數越多，會導致多胞胎妊娠（雙胞胎或以上）的機率增加，進而提高孕產婦發生併發症及胎兒早產、低出生體重之風險，所以國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

Q：做試管嬰兒很「傷身」？

試管嬰兒療程的安全性是經過科學實證的，但過程中的身心健康以及如何預防「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」仍然很重要。OHSS是試管嬰兒療程中可能出現的副作用之一，發生時會引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。依據110年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，OHSS發生率約為3%，其中大部分為輕症。

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Q：人工生殖的嬰兒較不健康？

蔡維誼解釋，研究指出，試管嬰兒長大後的發展與自然受孕無異，而父母的年齡仍是影響胎兒健康的重要因素之一。35歲以上孕婦面臨更高的流產、早產風險，胎兒出現先天缺陷或低出生體重的情況亦增加；男性40歲以後，染色體異常率的機率也增加，使精子不易與卵子結合。國外研究發現，45歲以上的男性生育可能增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，且可能與寶寶罹患自閉症、躁鬱症或思覺失調症等疾病有關。因此，考量母嬰健康，適齡生育不論男女都非常重要。

Q：做試管嬰兒可以挑選性別？

國內相關醫療法規禁止懷孕做性別篩檢，除非醫療必要（例如：性聯遺傳疾病），不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎；進行人工生殖，亦不得選擇胚胎性別，除非基於醫學理由，醫師不應以任何形式揭露胎兒性別。性別篩檢或因選擇性別而人工流產都是違法的，同時也是嚴重的性別歧視行為。

蔡維誼也提醒，規律的作息、適度運動、維持理想體重、遠離菸酒等都是被運的方法，同時女性於每天晨起測量基礎體溫，依排卵前1天體溫約下降0.1~0.2℃及排卵後體溫約升高0.3~0.5℃等體溫的變化，找出排卵期，都可以增加受孕的機率。

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