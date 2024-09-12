懷孕｜不孕症≠無法懷孕！腎虧、肝鬱5種體質易不孕　情緒都有關

「不孕」是現在不少夫妻遇到的難題，中醫師指出，「腎虛、氣血虧虛、肝鬱、痰濕或血瘀」5類體質容易導致不孕，有時和心情、壓力導致有關，且臨床上不少案例是男性因素，建議雙方一同檢查。



台灣頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰中醫師指出，不孕症並非等於無法懷孕，而是懷孕的難度較高，在女性方面，可能是排卵異常、賀爾蒙失調、子宮頸黏液分泌異常、子宮腔結構異常、輸卵管或腹腔內沾黏或阻塞、子宮內膜異位症、免疫問題等原因；男性則可能是性功能障礙、製造精子障礙、精子運輸異常或是精液異常等。

周宗翰提到，對於不孕的患者，中醫會從體質搭配基礎體溫與排卵試紙的判讀，了解當次排卵的狀況以及陰陽的轉化是否正常，不孕體質也大致可以分為：

．腎虛

．氣血虧虛

．肝鬱

．痰濕

．血瘀體質



腎虛型

通常卵巢早衰、高齡婦女或是有性功能障礙的男性會是屬於該類型，男性會出現早洩或是陽痿，女性則會經血量變少。

氣血虛弱型

主要是氣血不足導致子宮卵巢機能減退，包括平時過度勞累、貧血或是習慣性流產的患者大多是屬於這個類型。

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肝鬱型

容易導致經絡阻塞、氣機不暢進而影響受孕，族群包括工作壓力過大、完美主義者或是多次嘗試懷孕失敗導致焦慮的患者。

痰濕血瘀阻滯型

多會導致經絡阻塞，通常多囊性卵巢、子宮內膜異位症或是輸卵管沾黏的患者屬於這類型。

周宗翰提醒，若在無避孕措施之下，經過一年正常性生活仍無法自然懷孕，便可定義為不孕症，而不孕也和不同體質有關，建議有疑慮的夫妻要一同接受專業醫師診斷評估，必要時可選擇人工授精或試管嬰兒療程，同時搭配中醫調理體質協助受孕。

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