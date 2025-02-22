不孕｜新抱5年未懷孕遭兩老埋怨！醫生卻稱「老公太肥」才是關鍵

都市人不孕率急速竄升，台灣外科醫生陳榮堅透露，一對夫妻結婚5年沒避孕，卻都無法懷孕，老爺奶奶甚至責怪是媳婦「肚皮不爭氣」，人妻拒絕背鍋，接受不孕症檢查都正常，此時婦產科醫生看了陪診的先生一眼，推測可能是他體重過重造成，一驗精蟲數量與活動力果真異常，這才揪出不孕元凶。最終他靠着減重手術終結病態性肥胖，妻子也順利懷孕。



陳榮堅醫生在《醫師好辣》節目中分享，37歲人夫被妻子押到減重門診，堅決要他開刀，眼看當時身高173厘米、體重逼近120公斤的男子，已屬於病態性肥胖。接着，人妻開始抱怨兩人結婚5年一直無法懷孕，老爺奶奶給予極大壓力，雙方也時常為此爭吵，但她做了一系列檢查都沒問題，直到聽聞婦產科醫生警告先生體重過重要減肥，才驚覺「問題可能在他身上」。

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陳榮堅說，由於人夫始終沒自覺，夫妻又嘗試「做人」一段時間仍無果，且他持續變胖，直到愛愛時出現力不從心的感覺，才終於願意正視問題。醫生解釋，體重過重會導致睪固酮下降、性慾減退，當胖到一定程度，於進行激烈性行為時，本身的關節、心肺都會很不舒服。

陳榮堅表示，人夫硬着頭皮接受不孕症檢查後，報告顯示其精蟲數量與活動力都不正常，這才到減重門診求助。原先他仍非常抗拒，擔心進行侵入性的減重手術後，身體更虛、更不行，於是又鐵齒硬拖了3個月，體重還飆升10公斤、幾乎已無法再做愛，無計可施下終於接受手術。

陳榮堅欣慰地說，半年後，人夫體重掉到70多公斤，手術也弭平他一開始的憂慮，性的慾念、衝動與性能力，都恢復到正常狀態，而妻子也順利懷孕了。

台灣北市聯醫忠孝院區泌尿科醫生程威銘曾說明，臨床上驗到的男性精子數一代不如一代，其中與「越來越胖」有關，體脂肪會使人體處於慢性發炎狀態、體內氧化壓力增加，且脂肪會將男性荷爾蒙轉為女性荷爾蒙，不利精子製造。越胖的人精子品質、數量也會越差，再加上「製造精子的工廠」－睪丸，必須在低溫環境中才得以運轉得更好，而肥胖者脂肪大多累積在生殖器附近，促使睪丸溫度高於平常，影響造精功能。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】