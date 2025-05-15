學英文靠死背無法入腦？教你3招有效記憶法 附視覺詞&常見動詞表

幼兒英語｜不少家長會趁著孩子在語言發展黃金期時讓他們學習兩文三語，不過，往往孩子在學習英文單字時都會容易感到困難，因此依賴死記硬背或重複抄寫，這種方法不僅枯燥乏味，還難以長期記憶。以下3個簡單的方法可以幫助孩子提升記憶力，讓學習更輕鬆有趣。



3個方法有效背誦英文單字

1. 同時記住同義詞和反義詞

在協助孩子學習英文單字時，可以同時讓他們記住同義詞和反義詞，這樣不僅能擴大詞彙量，也能增強表達能力。家長可以運用單字卡片，在卡片上標明單字及其相關的同義詞和反義詞，讓孩子能快速掌握不同用法。

2. 拆解字首與字尾的含義

在孩子學習單字時，可以為孩子拆解字首與字尾，讓他了解單字組成結構的同時，亦可以幫助孩子快速理解新詞的意思。

例如：

字首 “un-”：代表 “不”，例如 “unfair” 意為 “不公平”。

字首 “re-”：代表 “重新”，例如 “rewrite” 意為 “重新寫”。

字首 “dis-”：代表 “不”，例如 “disagree” 意為 “不同意”。

透過這種拆解練習，孩子能更輕鬆地推測詞彙含義，並學會靈活運用。

3. 將單字融入情境中造句

讓孩子把新學的單字放入實際情境中有助於加深記憶。鼓勵孩子用單字造句，能幫助他們理解詞義，並提升寫作能力。這樣，他們不僅記住了單字，也學會如何在日常語境中正確使用。

179個常見英文Sight Words

不過，有部分視覺詞（Sight Words）無法單純通過英文拼音規則（phonics rules）來讀出的生字，但在英文中卻佔據了相當大的比例，如果小朋友能認讀視覺詞，同時掌握英文拼音技巧的話，就可以大大提昇閱讀能力，甚至自行閱讀英文故事書了。

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幼稚園常用英文動詞

當幼兒學習英文時，不應該僅僅專注於學習名詞，應同時多認識動詞，這樣他們才能更好地組織句子，有效表達自己的需求和想法。

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