失眠｜天氣悶熱潮濕容易失眠、心浮氣躁？ 中醫推介5大安睡穴位

「蓋寐本乎陰，神其主也」——《景岳全書 · 不寐》此是指睡眠的根本在於陰，是由心神所主宰的。近日天氣悶熱難耐、加上陰雨潮濕，很多病人會就失眠問題尋求治療：時而難入睡，時而噩夢、或半夜醒後難再入眠。那麽，爲什麽在這春夏交替之際，睡眠不安的情況會特別加重呢？

本文作者：林之蘭 註冊中醫師



由3月初旬開始，時至「驚蟄」。此時大地回暖，陽氣漸盛，春雷初響，雨量漸增，自然界呈現一片生機勃勃的景象。氣溫回升顯著，日照時間也明顯延長。然而由於冷暖氣流交會，氣候變化多端，溫度起伏明顯，容易引發身體不適，人們自然臥而不安。

至於甫過的5月5日則迎來「立夏」，標誌著夏季的開端。此時暖風徐徐，白晝漸長，草木茂盛。在春夏交替之際，隨著氣溫攀升，人們常感心浮氣躁，虛煩不得眠，睡眠品質下降、多夢，自然醒來後持續倦怠懶散。

天熱受外界濕氣侵襲

當人體受外界濕氣侵襲（如潮濕氣候或飲食不當），若代謝功能失調，濕邪便會積聚體內。隨著時間推移，濕濁阻滯氣血運行，導致氣機不暢，久鬱則化熱，形成「濕鬱化熱」的病理狀態。此時常見口乾發苦，但因濕濁內阻而不思飲水。同時因內熱上擾，舌質偏紅，舌苔黃厚膩濁。

若患者本身體質陰虛，則以陰虛為本、濕熱為標，簡單而言就是：本來身體已經很乾，卻也處理不走額外的濕邪。因爲身體受濕邪阻礙而水液運行失調，代謝失衡、也吸收不到水分，加上陰虛體質尤如煲乾水（陰虛火旺），結果濕濁鬱而黏稠在內，化熱進一步加重。

這種陰虛濕熱的病人容易半夜盜汗熱醒，汗液質黏而味道較重。同時可見食而無味、納呆，大便溏黏，面部 T-zone 有粉刺浮出等濕熱表現。

安睡穴位介紹

搭配使用：睡前30分鐘，建議先以輕柔力道依序按摩頭部四大穴位（百會、頭維、神庭、印堂），最後用指腹柔按頸部（安眠穴），配合緩慢深呼吸，逐步收斂心神。

1. 百會穴

定位：頭頂正中央，兩耳尖連線與頭部正中線交會處。

功效： 調節全身陽氣，因能平肝熄風、安神，故能緩解焦慮、頭痛，改善因壓力或氣血不暢導致的睡眠問題。 注意：體質虛弱者或孕婦不宜強刺激。

2. 頭維穴

定位：頭部兩側，額角髮際線上0.5寸（約半橫指），前額與顳部交界處。

功效： 緩解頭痛、頭暈，能祛風泄火，舒緩因用腦過度或緊張引起的失眠，幫助放鬆神經。

3. 神庭穴

定位：前額正中線，髮際線往上0.5寸處（約半橫指）。

功效： 能安神利竅，改善失眠、多夢、心神不寧。可緩解因抑鬱症所導致的思慮過度而出現的入睡困難。

4. 印堂穴

定位：額部兩眉頭之中間。

功效： 寧心安神尤佳，能舒緩焦慮情緒，可調節心神而幫助快速入眠。

可用拇指指腹、輕力從印堂向上反覆輕推至髮際（開天門），或定點按揉/稍微受壓印堂5分鐘，有助增加睡意。

5. 安眠穴

定位：耳後方凹陷處（翳風穴）與後頸部髮際線上的凹陷處（風池穴）連線的中點。

功效： 因能使人安然入眠，故名安眠。主鎮靜安神，緩解煩躁不安所致的失眠、多夢、淺眠易醒。

以按摩穴位輔佐入寐，配合近期大熱的安眠香薰皂、喜歡的精油，也可以搭配溫熱敷肩頸，或搭配40°C左右的溫水泡腳10分鐘，促進身體氣血循環放鬆，相信能幫助大家一覺好眠。若長期受失眠困擾，或伴隨心悸、持續性疲勞等症狀影響日常生活質素，則建議盡早就醫。從體質調理與改變生活習慣雙管齊下，才能有效找回安穩睡眠節奏。

如有任何疑問，請向註冊中西醫查詢。

《本文資料獲林之蘭 註冊中醫師授權轉載。》