處暑｜飲食不宜過份袪濕或滋陰 應以清潤為主 附9款處暑湯茶食譜

《月令七十二集解》中寫：「處暑，七月中。處，止也。暑氣至此而止矣。」「處」是終止的意思，代表炎熱的夏天已結束，暑氣漸退。惟香港位於南方，我們仍會感受到熱辣辣的天氣，只見早晚開始有些涼意。處暑為夏秋交接，一方面要應秋燥而益氣滋陰，一方面為除暑夏的餘氣而健脾袪濕。

本文作者：博愛醫院張恩霖中醫師



「秋收」

關於秋天的養生方法，《黃帝內經．素問》中寫：「秋三月，此謂容平。天氣以急，地氣以明，早卧早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。」

秋天的三個月（即立秋至霜降），天之氣由春夏的「生、長」，逐步轉為秋冬的「收、藏」，萬物果實成熟，繼而草木凋零。處暑為秋三月節氣之一，養生以助陽氣收降為大前提。具體來說，早睡早起，最佳入睡時間為晚上十一點前；保持心平氣和，切勿動怒。香港人每天都會遇到不同牽動情緒的煩心事，如何可以「使志安寧」呢？大家心情煩躁、想發脾氣時，可以先吸一大口氣，想像負能量或怒氣慢慢下沉至腳底，再由腳底離開，由大地吸收。一次不成功的話，可以多試幾次；不要做過於劇烈的運動，尤其在晚上；睡前可以練習冥想，回顧當天所發生的事，期待明天。

「秋老虎」

香港位於南方，即使到秋三月，仍會維持酷熱一段時間，民諺戲稱秋老虎。處暑後白天雖然炎熱，但日夜溫差漸大，早晚開始感到涼意；濕度相對減低，但一場秋雨，又足以再見潮濕。面對反覆不定的天氣，人體除了要有足夠的正氣適應，亦不妨在日常生活多花心思：早出晚歸時，多帶件外套保暖；留意天文台報告，於陰天攜帶雨傘出門；使用保暖杯，口渴時喝一口溫水。

處暑時節飲食不宜過分袪濕，亦不宜滋陰太過，更不宜辛辣，應以清潤為主。可以多選擇白色食物，如淮山、白蘿蔔、百合、雪耳、蓮藕等等。喜歡飲茶的朋友，於處暑時可選擇白茶享用，常見的白茶為壽眉，白牡丹、白毫銀針、貢眉則為不同等級的白茶。白茶是一種微發酵的茶葉，清甜且回甘味重，有清潤生津之用。「一年為茶、三年為藥、七年為寶」，老白茶加上陳皮更可有化痰止咳用途。

以下推薦兩款處暑合宜湯水：

【蓮藕蟲草花湯】

材料：蓮藕500克、蟲草花30克、栗子50克、蓮子50克、無花果5個、瘦肉1斤、鹽適量。

製法：蓮藕去皮切片，蓮子去心，栗子去皮切半，無花果切半。藥材先浸泡半小時，將瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1-1.5小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。

處暑湯水：【蓮藕蟲草花湯】材料：蓮藕500克、蟲草花30克、栗子50克、蓮子50克、無花果5個、瘦肉1斤、鹽適量。製法：蓮藕去皮切片，蓮子去心，栗子去皮切半，無花果切半。藥材先浸泡半小時，將瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1-1.5小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。

【淮山百合湯】

材料：淮山50克、百合50克、玉竹30克、太子參30克、南北杏30克、蜜棗5粒、瘦肉1斤、鹽適量。

製法：藥材先浸泡半小時，將瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1-1.5小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。

處暑湯水【淮山百合湯】材料：淮山50克、百合50克、玉竹30克、太子參30克、南北杏30克、蜜棗5粒、瘦肉1斤、鹽適量。製法：藥材先浸泡半小時，將瘦肉切開洗淨汆水。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1-1.5小時，加適量食鹽調味後即可全家飲用。

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博愛醫院張恩霖中醫師

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