張栢芝回顧18年人母歷程　罕有大曬3名兒子成長片段感嘆時光飛逝

現時44歲的張栢芝，於2011年與謝霆鋒離婚後，一直獨力撫養長子Lucas和二子Quintus。後來更秘密誕下三子Marcus。單親媽媽要肩負照顧三名兒子不容易。近日，張栢芝在社交平台回顧18年人母歷程，分享心聲並罕有地曝光3名兒子的成長相片。



已成人母六千多年 時日匆匆仍感快樂

張栢芝在18年前誕下長子Lucas，時光飛逝，轉眼間已成為人母6492天：「我是覺得過得特別快，當媽媽、當女兒（的日子）都過得特別快。」不經不覺已經到40多歲，但是她仍然豁然面對，雖然時日匆匆但她是快樂的：「但是那種快，是快樂的。」

陪小孩走每段路 一起成長解決問題

她也分享做母親的一大難處是要與孩子的精神世界同步，要跟孩子一起成長，一起解決問題和面對問題。當孩子在學習新的東西時，雖然自己已經走過這段路，但是也要陪他們再重新走一次。她直言這是一項挑戰，但她也樂在其中：「每個人的時間都很寶貴，但是小孩的寶貴，是因為他們在很短的時間長大，特別珍惜那段時光。」她也感慨小兒子Marcus逐漸長大，再過一年就抱不動了。

坦然地面對內心 不為其他人交代

她表示當媽媽後，會更了解自己的內心：「你必須要清楚的、坦然地面對自己」、「當媽媽會有個超能力，就是聽不見世界上的噪音，只會聽到心裡面的聲音。我不需要活成誰眼中的正確，只要我的孩子知道，不管他們甚麼時候回頭，媽媽永遠都在。」

她更在片中分享了不少Lucas和Quintus的成長相片，以及不少甜蜜的日常時刻。例如Quintus踩著單車，貼心的為她送上花束；她拿著生魚嚇唬兒子；她提出帶兒子買雪糕，兒子立即興奮同意；兒子在床上不斷對媽媽說「I love you.」，每個小小的甜蜜時刻，在媽媽心中都有無比份量。