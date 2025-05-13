坐月｜黃翠如分享坐月6大法寶 新手媽媽必備神器 保護兼具功能性

黃翠如於3月中誕下兒子蕭哈哈（乳名），早前也慶祝了寶寶滿月，以及跟蕭正楠的結婚７周年。黃翠如最近不時在社交平台分享育兒點滴和坐月日常。坐月是媽媽產後調理和恢復身體的重要階段，有不少細節要留意。黃翠如就分享了她在坐月時的6大必需品讓大家參考。



黃翠如5大坐月法寶

1.護腕支撐帶

黃翠如表示自己患有「媽媽手」，而自己的手腕一向不夠力。另外照顧初生兒子時，因不懂如何正確發力而常用錯誤手勢抱和餵兒子，導致手腕拉傷有痛症。因此用護腕支撐帶能幫助發力。

用護腕支撐帶能幫助手腕發力。（小紅書@黃翠如 fishwong）

2.梳洗法寶：熱開水、薑水、熱水煲

黃翠如在廁所的洗手盆旁邊放置了一個熱水壺，坐月時就是用熱開水

刷牙。另外用一個小的熱水壺放薑水用來洗手。

她更準備了一個大熱水煲，平時會放入艾草薑包和大量清水煮至沸騰，之後再降溫到適合洗澡的溫度，並用旁邊的花灑來泵水洗澡、洗頭。

3.束腰帶

產後不少媽媽都會用提醒束腰帶，她要準備多於一條的束腰帶，這樣才能替換並保持衛生。

她提醒要準備多於一條的束腰帶，這樣才能替換並保持衛生。（小紅書@黃翠如 fishwong）

4.一次性手套

由於坐月時不宜常沾濕身體，所以黃翠如會準備大量的一次性手套，在刷牙前、如廁前、食飯時都會佩載手套，以減少洗手的次數。她更指這是她坐月的第一名必需品。

她表示一次性手套是她坐月的第一名必需品。（小紅書@黃翠如 fishwong）

5.帽子、外套

坐月期間出門如果沒有注意保暖會容易入風受寒。黃翠如出門時就會穿上外套、戴上帽子，更用布料遮掩頭部和頸部，以防入風導致頭痛。

6.哺乳椅

她表示護士向她推薦了一款哺乳椅，坐下時可以墊高椅背，也可以在扶手位置裝上配件來墊高手臂，哺乳或抱寶寶的時候都能減少疲勞感。另外坐哺乳椅時，她更會同時使用月亮枕和披肩，舒服又不怕受寒。