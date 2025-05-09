黃翠如患媽媽手 需佩戴護腕支撐帶 即睇媽媽手自我檢查及處理方法

黃翠如現年43歲，與蕭正楠於2018年結婚，2025年3月迎來了一子「蕭哈哈」。黃翠如婚後不時在社交平台上分享自己日常和懷孕知識，近日（5日）黃翠如在分享自己的坐月必需品時，透露自己患上「媽媽手」，因此日常需佩戴護腕支撐帶。



黃翠如與蕭正楠在3月誕下一子「蕭哈哈」，一家三口生活美滿，黃翠如亦不時在社交平台上分享日常生活和懷孕知識，近日（5日）她便發佈一則影片介紹自己的坐月必需品。對黃翠如來說她的首樣必需品便是護腕支撐帶，她亦從中透露自己誕下兒子不久已患上「媽媽手」。

黃翠如又指，由於自己是新手媽媽的關係，加上雙手力氣小的緣故，她不懂以正確的手法抱孩子和餵孩子，導致手腕拉傷，形成「媽媽手」。因此，她透過佩戴護腕支撐，讓手腕受力好一點。

手腕出現疼痛腫脹 可能患有「媽媽手」

不論是初爲人母的新手媽媽，抑或照顧孫兒的長輩，也容易因爲不熟悉抱嬰兒的姿勢或長時間抱嬰兒而過度使用拇指附近肌腱，導致發炎，出現俗稱「媽媽手」。

「媽媽手」的學名爲「橈骨莖突狹窄性腱鞘炎」，王曉新中醫師表示指出，由於手腕部有兩條用於活動拇指的肌腱經過，兩條肌腱在手腕部同時穿過一條腱鞘管道，若手腕持續勞動，令兩條肌腱在管內不斷摩擦，長期持續摩擦會引起損傷發炎，令手腕出現疼痛、腫脹和活動困難。

2個步驟測試是否為媽媽手

1.用4隻手指握住大拇指，然後將大拇指盡量屈曲，握於掌心。

2.往尾指方向擠壓，如果手腕出現疼痛或疼痛加劇，就為「媽媽手」。

5個手腕調護建議

新手兒出生後，照顧者都難以避免手抱動作，中醫師有以下手腕調護建議：

1.手抱嬰兒時應避免過度屈伸手腕，腕關節應盡量保持正中自然狀態。

2.避免長期進行重複性動作，例如按電話、扭毛巾等。

3.定時休息和進行拉筋伸展活動，以保持肌肉及肌腱放鬆。

當手指關節出現急性發炎，有紅腫熱痛等症狀時，首要的事情是讓關節休息，避免進一步損傷或過度使用。可以使用配合手箍、護腕護肘等作借力、制動，並在睡覺和休息時將手抬高，有助於減輕腫脹和炎症。同時注意在關節發炎的情況下，不建議進行需要用到較大力度的動作，以免加重症狀。

1. 暖鹽水浸患肢

有助減少水腫情況；

可選用天然粗鹽、海鹽，比例大約每4碗水1湯匙鹽；

每次15分鐘左右

2. 雙柏散外敷/浸洗

材料：大黃30g、薄荷15g、黃柏15g、澤蘭15g、側柏葉30g

功效：活血祛瘀，消腫止痛

可以以紗布浸濕外敷，注意有否出現皮膚過敏反應

飲食習慣方面 注意戒口

關節腫脹明顯時，忌芋頭、糯米、黏滯食物；

紅痛熱痛明顯時，忌發物；

發物乃泛指易引起上火、生痰、發瘡、過敏，或令舊疾復發、新病加重的各種食物；

常見的發物包括魚、蝦、蟹、蕈類、鴨、鵝、動物內臟、竹筍等

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