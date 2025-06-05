芒種24節氣｜氣溫變化容易疲乏腹痛 2款養生湯水助清熱解毒

轉眼便迎來夏季第三個節氣！在農諺中有「春爭日，夏爭時」之說，當中「爭時」是指芒種為播種稻穀的最後時段，亦即是春天至夏天的一個轉折期。逐漸步入夏季時，身處嶺南地區的我們相信都感受到氣溫與空氣濕度顯著升高，人體難免出現神疲乏力、心煩懊惱、胃口減少、腹痛腹瀉等一系列濕熱交蒸的症狀，而以上症狀更是對能否集中於日常工作的一大考驗。面對初夏蒞臨，我們到底應該如何養生？

本文作者：博愛醫院張渝承中醫師



芒種的到來，當先注意火象的出現！《黃帝內經》有云「心者，生之本… 為陽中之太陽，通於夏氣」，在中醫概念中，心為火臟，並與夏氣相通，因此當夏季逐漸蒞臨，氣溫漸升，天地陽氣漸轉鼎盛，心火或會隨之而上亢，出現口舌生瘡、牙肉腫痛、心煩易怒、發熱口渴、大便乾結、小便偏黃等症狀。

與此同時，濕象的纏綿同樣值得重視！踏入初夏，天氣經常會變得潮濕悶熱，人體亦易受環境中的濕邪所影響，引起體內的陽氣鬱滯，容易出現精神疲乏、時時欲睡的狀態；濕邪性質重著、穢濁，經常會困阻脾胃，影響脾胃的運作，導致胃口減退、腹部脹滿、大便粘滯不爽、四肢困倦等一系列「濕困」的症狀。

面對濕熱交蒸如此煎熬的天氣，實在是對我們身體與意志的一大挑戰；但只要遵循中醫「天人相應」的理念，隨著時節適當地養生，從飲食、起居、運動方面細心調理，相信定能達至「陰平陽秘」的動態平衡，保持身體健康，防病患於未然。

一．飲食調養—— 清火祛濕並重

芒種時節，飲食調養應以清心降火、健脾祛濕為本。我們可以適當食用苦瓜、芥蘭等，苦味與心相對應，能清熱降火；也能食用冬瓜、黃瓜、西瓜、綠豆等，以清熱利濕祛濕。芒種時宜「清補」，即清淡進補，服用較容易消化之品，以免阻礙脾胃的運化，或可食用山藥、薏苡仁、蓮子、梗米等，以健脾祛濕。整體仍然是以日常飲食清淡而均衡為主，不宜自行過服寒涼的食品。

二．起居作息—— 保津液養心神

芒種時節正值初夏，身體因熱而汗出量一般較多，應避免過長時間逗留於戶外受太陽直射的環境，以免感受熱邪損及津液，濕透的衣衫亦要勤於更換。午飯後不妨午睡或閉目養神30分鐘左右，有助於減緩疲勞、恢復體力，促進人體陰陽平衡，或可用決明子枕助入眠。室内環境應保持通風乾爽，濕度超過70%時應開啓除濕裝置。另可考慮佩戴檀香木手串，既寧心安神，又能去除穢濁之氣。

三．運動調攝—— 八段錦調氣血

恆常地進行帶氧運動，亦可練習八段錦、太極拳、瑜伽等，以調和人體氣血。八段錦中「調理脾胃需單舉」，尤為合時宜，建議練習時同時配合呼吸吐納，每次練習15分鐘，並於早晨或傍晚進行運動，以減低中暑的風險。運動後切忌冷水冲淋，可用艾草煎水擦身，不僅能祛除濕氣，更可溫通經絡。

芒種時節養生湯水

1.冬瓜薏米老鴨湯

材料：冬瓜500克、薏米50克、老鴨半隻、生薑1片

製作方法：冬瓜連皮洗乾净，去籽後切塊，並將薏米浸洗；全部材料用8碗水煮兩小時，煎成3-4碗。

功效：冬瓜清熱消暑、生津解渴；薏米健脾祛濕、清熱消腫；老鴨益氣和胃，滋陰退熱。

2.苦瓜排骨黃豆湯

材料：黃豆100克、苦瓜1條、豬𦟌骨500克、白酒適量

製作方法：先將黃豆浸泡，苦瓜去籽後切片；先將豬𦟌骨汆水，水滾後將其餘材料放進煲裏煮一個半小時，煎成3-4碗。

功效：苦瓜清熱解毒、瀉火；黃豆健脾和胃；豬𦟌骨補脾益氣。

兩款湯水均具有清熱利濕、健脾和胃的功效，不妨正值芒種時一試，但脾胃虛寒、不耐寒涼者不宜過量食用。以上為一些芒種相關的養生小建議，我們只要遵從中醫「因時制宜」的原則，按照季節氣候特點調整飲食與生活習慣，相信定能「消未起之患，治未病之疾」。若然有任何持續不適，建議向註冊中醫師求診。