芒種24節氣｜氣溫及濕度提升易頭暈乏力 附12個芒種食療推介

二十四節氣對農業非常重要，亦有指導農業耕作的功能，當中芒種又被人稱為“忙種”，顧名思義是農民忙於耕種及收成的時間。此時亦是黃梅成熟的季節，再加上芒種多雨水的天氣特點，就是我們常說的“梅雨天”。長時間的陰雨天氣加上將入夏季的高溫，這時我們會感到悶熱——即是芒種這個節氣的最大特點。

本文作者：博愛醫院吳梓鍵中醫師



芒種氣候易令人出現頭暈、倦怠乏力、煩躁、口乾等症狀

根據香港天文台的資料顯示，上年2023-06-06芒種時的平均濕度高達87%，而平均氣溫為28.4°C。從中醫角度來說，這個時期陽氣逐漸旺盛，暑熱容易傷氣，汗出過多則容易傷陰，故芒種容易出現頭暈、倦怠乏力、煩躁、口乾等氣陰兩虛的症狀。而節氣養生通過順應大自然變化的規律，調節日常起居飲食，從而減少上述不適感。

芒種飲食調理宜清淡為主 並注意生津止渴

由於芒種節氣潮濕悶熱，濕邪容易困脾，而脾臟喜燥惡濕，濕邪使脾胃運化功能下降，使消化能力及食欲降低。因此飲食宜清淡，選擇較好消化、低熱量、清涼的食物為主。如瓜果類可以選擇苦瓜、冬瓜、青瓜，這類瓜果水分充足而且性涼，不但能補充水分，亦有消暑開胃的功效。蔬菜類則可多食莧菜、枸杞葉、生菜、番薯苗等，補充足夠的纖維之餘，亦有助排便暢順，助濕濁排出。水果可選擇西瓜、椰子、香瓜、木瓜等時令水果為主，具有生津止渴的功效。

在芒種多飲茶，不但能清熱止渴，提神醒腦，更能補充水分，但應盡量選擇飲用綠茶或烏龍為主，可以飲用龍井、毛尖、白茶、單叢為主，這類茶葉沒有經過長時間高溫炒製或發酵，最大程度保留了草本植物的特性：性微寒，味苦甘。相對來說熟普洱、紅茶等經過長時間炒製或發酵的茶則偏溫，所以夏天更建議飲用綠茶或烏龍。芒種也應盡量少食辛辣油膩、，味道濃烈、高熱量的食物及飲料，否則容易上火與濕邪夾雜，造成濕熱內蘊的情況。

芒種起居調理

芒種是夏季節氣，日長夜短，故順應規律應晚睡早起，中午可以閉目養神稍作休息。由於夏季在五行中對應於心，故適時稍作休息可寧心。運動方面建議選擇於清晨或傍晚時份進行活動，避免強陽光照射。可以選擇慢跑，瑜伽，太極等相對靜態的運動，以避免汗液大量流失而傷陰。運動後亦切忌貪涼吹風或洗冷水澡。此外夏天天氣炎熱，容易出汗，應勤換衣服、保持乾爽，避免衫濕腠理開而受寒外感。

湯水推薦：粉葛章魚湯(4人份量)

功效：具有利尿化濕，健運脾胃，益氣補血的功效。

材料：粉葛(半個)、章魚乾(一隻)、豬骨(適量)、茯苓(30g)、蜜棗(2顆)、赤小豆(30g)、薏苡仁(30g)、玉米(2根)、果皮(適量)、水(3000-4000ml)

做法：

1. 豬骨汆水備用

2. 章魚用白鑊烘乾

3. 粉葛去皮，連玉米切件備用

4. 赤小豆、茯苓、薏苡仁、蜜棗洗淨略浸備用

5. 果皮浸軟去囊

6. 將所有材料放入瓦煲，水滾後轉小火90分鐘，飲用前再大滾一下便可。

(注:各人體質不同，上述食療建議食用前先咨詢註冊中醫師)

博愛醫院吳梓鍵中醫師

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消暑健脾降火-綠豆蓮藕茨實蓮子百合素湯

材料:綠豆半碗、蓮藕2-3節、茨實30克、蓮子30克、鮮百合1顆。

製法: 所有材料洗淨，蓮藕切件，加水五公升，水滾後轉慢火熬煮若1.5-2小時，令蓮藕更出味。