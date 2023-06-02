芒種24節氣｜氣溫改變易濕熱傷脾和引發皮膚問題 附11個芒種食療

芒種是夏季第三個節氣，意指有芒的作物（例如稻、黍等）適合播種。此時，氣溫漸漸升高，雨量豐沛，空氣潮濕。香港位於嶺南地區，天氣特別悶熱，所以，我們容易感到「濕重」，出現睏倦乏力、心煩胸悶、食慾不振、腹瀉等症狀。那麼應該如何養生呢？

本文作者：林夢納中醫師



濕熱傷脾，多食清補利濕

芒種氣候以濕熱為主，容易影響脾胃的消化功能。如果吃過多濕滯滋膩的食物，例如甜品、菇類、芋頭等，便會增加體內痰濕，產生疲倦乏力、頭重、腹瀉的情況。汗出過多又傷津耗氣，因此飲食宜清淡，多吃時令瓜菜清心祛暑，生津和胃，例如絲瓜、冬瓜、青瓜、苦瓜、佛手瓜、莧菜、銀耳等。健脾利濕方面則可多吃炒薏苡仁、淮山、蓮子、白扁豆、赤小豆等。夏日貪涼，切忌盲目清熱降溫，過食生冷苦寒之品如冰水、涼茶等，會損傷脾胃陽氣，身體變虛。

炎熱汗出，易有皮膚問題

天熱容易出汗，所謂「汗出見濕，乃生痤瘡」，出汗後不要立即洗澡，宜勤換勤洗衣物，保持乾爽，避免將濕熱之邪困於體內，誘發濕疹、粉刺等皮膚問題。此外，這時我們容易慵懶散漫，建議適量戶外活動，散步或慢跑即可，吸收陽氣，不要經常吹冷氣，有助一身氣機通暢，讓濕氣隨汗液發散出來。

傳染病增，注意氣溫改變

芒種後梅雨連連，蚊蟲滋生，容易傳染疾病，所以自古被稱為「百毒之月」，大家要注意個人衛生，增強正氣，作息定時。俗語說：「未食端午粽，破裘不可送」，意味著芒種後天氣還會有變冷的時候，所以記得注意保暖，外出時帶備外套，以免感受風寒。

按圖即睇四大芒種食療推介

芒種食療推介（2-3人分量）：

（素食者可用核桃30克、腰果30克代替肉類）

佛手瓜百合玉米豬展湯

功效：消暑生津，清心安神

材料：佛手瓜2個、百合20克、蓮子15克、玉米1條、豬腱800克、生薑2片

做法：

1. 佛手瓜、玉米洗淨後切段備用，生薑切片

2. 百合、蓮子用水浸軟

3. 豬腱汆水備用

4. 所有材料放入煲內，加水，大火煮沸，轉小火煲1.5小時，完成後加少許鹽調味

冬瓜薏米老鴨湯

功效：益胃健脾，消暑利濕

材料：冬瓜250克、生熟薏米各20克、陳皮2-3片、蜜棗2-3粒、老鴨1隻、豬腱400克

做法：

1. 冬瓜洗淨，去囊，切件備用

2. 老鴨去皮洗淨，汆水備用

3. 豬腱汆水備用

4. 生熟薏米用水浸泡20分鐘

5. 陳皮用水浸軟，刮囊，洗淨備用

6. 所有材料放入煲內，加水，大火煮沸，轉小火煲2小時，完成後加少許鹽調味

蓮藕綠豆章魚湯

功效：健脾養胃，清熱解毒

材料：蓮藕2節、章魚乾1隻、綠豆80克、豬骨400克、陳皮2-3片、蜜棗2-3粒

做法：

1. 蓮藕洗淨，去皮，切厚片備用

2. 章魚乾泡水浸軟，剪小塊，剪掉硬的部位，撕掉薄膜，汆水備用

3. 豬骨汆水，可加少許料酒

4. 綠豆用水浸泡30分鐘；陳皮用水浸軟，刮囊

5. 所有材料（綠豆除外）放入煲內，加水，大火煮沸，轉小火煲1小時

6. 1小時後加綠豆，再大火煮沸，轉小火煲30分鐘即可關火，加少許鹽調味

三豆粥

功效：健脾祛濕，清熱解毒

材料：白扁豆30克、赤小豆15克、綠豆15克、陳皮2片，煮粥食用

做法：

1. 白扁豆、赤小豆、綠豆用水浸泡30分鐘

2. 陳皮用水浸軟，刮囊，切絲

3. 白米洗淨，加入所有材料，加水煮約30分鐘

如有任何疑問，請查詢註冊中醫師意見。

林夢納中醫師

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消暑健脾降火-綠豆蓮藕茨實蓮子百合素湯

材料:綠豆半碗、蓮藕2-3節、茨實30克、蓮子30克、鮮百合1顆。

製法: 所有材料洗淨，蓮藕切件，加水五公升，水滾後轉慢火熬煮若1.5-2小時，令蓮藕更出味。