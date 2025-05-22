當着孩子面前失控！爸爸誤會搖搖車「食錢」竟怒將機身一腳踢爆

5月16日晚間七點多，宜蘭羅東鎮復興路一處投幣式搖搖車機台遭到破壞，店家隔日調閱監視器後發現，竟是一名帶着太太與兩名年幼子女的爸爸，疑似不了解機台需投兩枚10元硬幣才能啟動，誤以為機台「吃錢」，一氣之下抬腳踹擊機台前方，導致塑膠外殼破裂，留下明顯破洞。



店家表示，機台前方破裂處可直接伸手到錢盒取錢，為防止失竊風險，只能將整台機器推回室內停止營業，並強調機台雖為營業工具，但真正令人遺憾的是此事件所反映出的家庭身教問題。店家無奈表示：「就算店門關了，招牌上有電話，鄰居也知道怎麼聯絡我們，遇到問題真的不用用腳處理。」

即睇搖搖車機台受破壞狀況：（按圖了解）



事後，店家於5月19日將監視器畫面與事件經過公佈在網絡上，引起網友討論，對該名父親在孩子面前失控行為感到不該。店家透露，該名父親已於5月20日上午主動致電表示願意賠償，經詢價修復損失約需台幣2000元。

店家也提到，這台搖搖車先前曾被一位媽媽在抱小孩時不慎踩破機身，這次再度損壞，恐怕整塊前面板都需更換。對於這位爸爸失控洩憤，林老闆覺得無奈，但更關心的是父母在孩子面前的行為，做出了錯誤示範。

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