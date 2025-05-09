2歲女兒總「躲在Uniqlo內大便」？台爸分享惡趣味影片遭網民圍剿

台灣有人日前在社群平台Threads發文貼出影片，用戲謔口吻描述學齡前女兒躲在UNIQLO蘆洲長榮店的展示櫃衣服後面大便，吸引71萬瀏覽但引發網友抨擊指責沒水準。長榮店表示不回應，由總公司統一處理，警方表示並未接獲報案。



有網民早前疑將女兒在時裝店內大便的影片上載至社交平台，並配以惡趣味的描述，遭網民鬧爆。（Instagram截圖）

影片內容是父女間對話，也有孩子父親自己的旁白，小女童躲在商品展示櫃內衣服後面，說自己在大便，父親還說：「妳每次便秘，爸爸帶妳來這裡，都會大便對不對」、「真是神奇」。

影片內容是父女間對話，也有孩子父親自己的旁白，小女童躲在商品展示櫃內衣服後面，說自己在大便…（Thread截圖）

父親還說：「妳每次便秘，爸爸帶妳來這裡，都會大便對不對」、「真是神奇」。（Thread截圖）

串文則自述，要跟UNIQLO以及客戶們致歉，因為孩子便秘，但因店內「氣氛與磁場異常適合無痛排便，幾週測試下來，屢試不爽」，若遭客訴衣服上有屎味，「請與我聯絡，我們將會負責到底」、「非常感謝您提供了這樣完美的場地」、「也非常感謝蘆洲長榮店員工的包容與理解」。

事主發文及貼出影片，用戲謔口吻描述學齡前女兒躲在Uniqlo蘆洲長榮店的展示櫃衣服後面大便，吸引71萬瀏覽但引發網友抨擊指責沒水準。（Threads截圖）

貼文引發網友抨擊，指責家長沒水準、把惡劣行為當有趣、自私為了流量，讓孩子的容貌曝光受公審，也有人認為，從發文語氣來看，雖然是在表達歉意，卻莫名讓人感到反感，另有人直接向UNIQLO客訴要求公司提出維權行動。

對此，UNIQLO蘆洲長榮店表示不回應，交由總公司統一處理，蘆洲警分局表示並未接獲報案，但已請長榮店方保存監視器影像，以便後續若要提告。警方認為當事人的行為，可能涉犯妨害名譽，若有污染到商品或展示櫃，則可能涉犯毀損，警方將嘗試辨識當事人身分，通知到案說明。

事主及後於社交平台就不當行為公開道歉：



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