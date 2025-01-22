難頂煙癮落車食煙！爸爸遺3孩子於高鐵　看着列車駛走後悔到自摑

真是離譜！中國一名三寶爸日前帶着孩子搭高鐵，要回湖北老家探望爸媽，中途煙癮犯了，趁列車停靠月台時下車抽煙，不料卻來不及上車，眼睜睜看着3個孩子被高鐵載走，急得連搧自己耳光。



誤將子女遺留在車廂內，這爸爸可真又後悔又急了！（按圖了解）



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據《極目新聞》報道，曹姓男子於1月9日下午帶着3個孩子，從江西九江乘坐高鐵，到上海虹橋中轉G3231次高鐵至十堰東站。14時17分許，列車在丹江口站停靠，由於煙癮發作，曹男控制不住，列車還沒有停妥，他提前就把香煙叼在嘴邊，等到高鐵停穩後，迅速走出車門，把香煙點着，逕自往月台邊緣走去，忘我地一口接一口「吞雲吐霧」。

由於該站下車旅客較多，聲音吵雜，讓曹男渾然不知哨音已想、列車關門，直到看見G3231次高鐵開車後，才想起來三個孩子和行李物品都在列車上，只能看着高鐵疾駛而去，急得直跺腳，還連扇自己嘴巴，嘴裏自言自語說道「真是嘴賤，這一會都憋不住，孩子走丟了咋辦」。

車站工作人員看到這一幕，急忙上前問個究竟，得知情況後建議曹男可轉乘下一趟高鐵去十堰東與孩子會面，並向其瞭解3個孩子所乘坐的車廂、席位，以及行李存放位置，一邊安慰曹男不要着急，一邊用手機聯繫該車列車長，請求將3個孩子和行李物品交到十堰東站客運值班員手中。

不過，在得知後面一趟高鐵還需要幾個小時才能到達，這下可急壞曹男，擔心孩子會走丟失，車站工作人員見狀，又建議曹先生搭計程車到十堰東。曹男沒有多想，隨即叫了車，花了200元人民幣（約港幣217元）趕到十堰東站，急急忙忙跑到候車大廳服務台，順利接到3名子女，算是有驚無險。

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