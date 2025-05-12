為流量「跟風」拿雞蛋敲孩子額頭！外國媽媽「侮辱孩子」遭罰萬元

瑞典赫爾辛堡一名女子為了拍TikTok影片，在鏡頭前把雞蛋砸在未成年女兒額頭上。這樣一個小小的、玩笑般的行為，卻被法院認為是「侮辱女兒」，讓女子被判罰款2萬瑞典克朗（約港幣1萬6千元）。



早前社交網絡興起一陣用雞蛋惡搞孩子的風氣，但這種惡趣味不僅不有趣，更不時令孩子不悅：（按圖按影片了解）



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據《ODDITYCENTRAL》報道，這起事件發生在2023年夏天。當時TikTok剛好流行一股風潮，爸媽假裝要做料理，卻把雞蛋打破在孩子額頭上，再錄下孩子的反應上傳平台。不少人認為這只是無傷大雅的惡作劇，但這位年輕媽媽卻因此引起公憤。

據檢方文件指出，這名不具名的24歲女子告訴女兒要做蘋果蛋糕，女兒也滿懷期待地參與拍攝。沒想到影片開拍後，女子就拿起一顆生雞蛋，直接敲在女兒額頭上。女兒當場驚訝地哭出來表示：「這樣很痛，媽媽不要這樣」。

影片上傳後立刻累積近10萬次點閱，不過其中一名網友卻將影片舉報給警方。檢察官安德森（Cecilia Andersson）痛批女子的行為輕率、羞辱性強，並表示家長不該這樣對待孩子，「把孩子羞辱的樣子公諸於世，實在令人難以接受」。

雖然女子供稱自己只是「跟風流行」，也強調自己跟孩子只是在開玩笑，沒有任何虐待行為，但法院不予採信。赫爾辛堡地方法院判定，女子未顧及孩子感受，只因娛樂目的對孩子進行公開羞辱，已構成對未成年子女的騷擾行為，須賠償女兒2萬瑞典克朗。

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