成年男性竟使用商場兒童所！子女外出上廁所「5守則」父母必須知

一位媽媽早前在台灣南港CityLink的兒童廁所前看到了令人詭異不安的景象！孩子的安全沒有「理所當然」的保證，爸媽多一分警覺、孩子就多一層保護。



最近有家長在Facebook群組上分享，她在台灣南港CityLink三樓唐吉訶德門口恐龍造景區旁的兒童廁所，遇到一樁令人不安的事件：一位成年男性竟進入兒童專用廁所，使用小男孩的小便池，即是當時成人男廁並沒有排隊，也選擇進入標示清楚的「兒童廁所」，讓現場的家長感到震驚與不安。

子女外出上廁所，父母真的不要掉以輕心：（按圖了解）



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為甚麼男性成人會上兒童廁所？

陪同女兒如廁的媽媽表示，她第一時間發現有異狀，馬上制止孩子開門，直到那位男性離開現場後才讓孩子離開廁間。

讓人更心驚的是，這名男大人離開前還回頭看了她一眼，讓整起事件更添詭異氣氛。

為甚麼「兒童廁所」不能隨意進入？ 兒童專用廁所的設置，是為了提供小小孩一個安全、適齡、具有隱私的如廁空間。設有低齡兒童適用的洗手台、小馬桶、小便斗等，使用對象多為年幼孩童，甚至部分區域採開放設計，因此成人不宜進入，以免造成誤會，甚至危及兒童安全。

爸媽必學的5大守則：兒童如廁安全指南

不論是在百貨公司、遊樂園還是餐廳，許多家長都會遇到「孩子想上廁所」的緊急情況。看似簡單的一件事，其實潛藏許多安全風險。

以下5點是媽媽寶寶平台整理的兒童如廁安全守則，爸媽一定要知道！

守則1：六歲以下建議全程陪同

即使是設有兒童專用設施的廁所，孩子在如廁時可能還是不熟悉環境、難以應對突發狀況。6歲以下的幼童建議由家長陪同進入（依性別選擇親子廁所、無障礙廁所或請同性親屬協助）。

守則2：廁所外守候也不離視線

若孩子年紀稍大，開始嘗試獨立上廁所，爸媽可以站在門口守候，留意孩子進出動線。記得觀察是否有可疑人士進出、徘徊或逗留廁所門口。

守則3：避開冷門、偏僻的廁所

在商場或大型場域中，選擇主幹道旁、照明明亮、有人流經過的廁所為優先。冷清區域的廁所雖然安靜，卻可能較不安全。

守則4：教孩子「遇到異狀快呼救」

教導孩子若有以下情況，應立刻大聲喊叫或開門求救：

．有陌生人靠近、不當觸碰或搭話

．廁所門被推開、遭窺視

．發現他人行為異常或令人害怕



守則5：善用「親子廁所」與友善空間

現在許多百貨公司、賣場與親子餐廳設有「親子廁所」或「家庭廁所」，裏面空間寬敞，可容納推車，並設有兒童坐便器或輔助設施，是陪伴孩子如廁的理想選擇。

小提醒： 孩子的安全沒有「理所當然」的保證，爸媽多一分警覺、孩子就多一層保護。別怕囉嗦、別怕多管，因為守護孩子的每一步，就從「上廁所」開始。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：一位媽媽目擊男大人闖入南港商場兒童廁所！千萬別讓孩子離開視線，爸媽必學「兒童如廁5大安全指南」】