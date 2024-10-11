檐蛇｜壁虎在家怎驅趕？別用殺蟲水　網民稱「3天然物品」更有效

雖然壁虎（檐蛇、四腳蛇）能幫忙消滅家中的蚊子等害蟲，但在家中看到壁虎大便，還是會讓人很煩惱，就有網友詢問該如何讓壁虎消失？不少人建議放置蒜頭、辣椒或蛋殼等，讓壁虎不敢再靠近。



雖然壁虎（檐蛇、四腳蛇）能幫忙消滅家中的蚊子等害蟲，但在家中看到壁虎大便，還是會讓人很煩惱。（Canva）

家中有壁虎趕不走怎麼辦？

一名網友在Facebook群組「全聯消費經驗老實說」發文表示，家裏出現了壁虎，總是到處大便，讓人看了很困擾，因此想尋求建議，詢問「請問有成功讓壁虎消失的方法嗎？」

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也有許多網友熱心解惑：

．「放樟腦丸，牠怕那味道」

．「噴蒜頭水，辣椒水也可以，把蒜頭或者辣椒剁碎，放在噴瓶裏，加水，噴在壁虎常出現的牆壁上，非常有效，可以抵擋一陣子好多天，可以一週噴一次就好，我就是這樣噴，壁虎再也沒出現過」

．「我之前放蒜頭有效」

．「蛋殼」

．「之前有拿對過水的漂白水噴漆在壁虎常出現的地方，好像有用」



還有人分享其他驅趕壁虎的方法：

．「家裏勤打掃，不要有蚊子蟑螂等蟲，壁虎沒東西吃自然離開」

．「用捕蝴蝶網子或是飲料杯倒扣，拿到外面放生，我成功過幾次了」

．「對外的門及窗的縫隙填補，防止再進入。屋內的看到就抓，我是買好幾支網子，就是要捕牠出去的。門窗填補前先刷洗過，那裏有很多壁虎蛋，久了會有效果的」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：檐蛇｜壁虎在家怎辦？別用殺蟲水 網民稱3大天然物品可趕走牠們】