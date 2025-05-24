深夜總被蚊子吵醒！網民竟用風筒捉蚊 掀起「家居捉蚊神器」熱議
撰文：聯合新聞網
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睡覺時若有蚊子在耳邊嗡嗡作響，真的會相當惱人！一名網友分享，某天睡覺時被蚊子吵醒，突發奇想使用風筒來抓蚊子，竟然一試就成功，從此沒再徒手打過蚊子。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，半夜睡覺時，發現房間有一隻蚊子，馬上打開風筒，利用風筒背面的吸力，成功逮到蚊子，從此再也沒有徒手打過蚊子，讓他笑稱「算…生活小妙招嗎 ？」。
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貼文一出後，多數網友都驚呼：
・「太神了，必學！」
・「很聰明欸，我長這麼大都沒想過這招」
・「根本是生活智慧王」
・「剛好家裏有蚊子，測試一下還真的成功了」
・「首先要先找到那該死的蚊子」
・「好聰明！這是好方法欸」
不過，也有網友持相反意見，指出：
・「很久以前試過了，我一打開風筒，蚊子早就躲的千里遠了，我家蚊子感覺每個都碩士班的」
此外，也有不少網友分享自己的滅蚊方式，指出：
・「電蚊拍、風筒、吸塵機、噴酒精，這些方法都讓我滅蚊成功，現在的擊殺率大概90％」
・「我都用吸塵器抓天花板的蚊子」
・「用酒精噴絕對準確」
・「這題我會！我用吸塵機，讓他在集塵區愛的魔力轉圈圈」
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