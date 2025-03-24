「滋滋」蚊聲很擾人？女生用「燈光」驅蚊成功率100%晚晚好眠

蚊子的嗡嗡聲是睡覺時最惱人的事之一。一名女網友發文，稱她睡覺時總是被蚊子的聲音折磨得無法入眠，不想噴殺蟲劑，於是選擇用開關「燈光」的方式將蚊子趕到客廳，屢試不爽，同時她也詢問網友其他滅蚊的方法。



即睇「燈光驅蚊法」是怎麼一回事！（按圖了解）



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一名女網友在Dcard發文，表示她睡覺時經常被蚊子聲搞得難以入眠，每當開燈時又找不到蚊子，讓她非常氣憤，她也不可能在房間噴殺蟲劑，「蚊子還沒死自己可能就先被熏死」。於是她想了一個方法，當房間裏有蚊子時，她就會打開房門，將客廳的燈全部打開，並關閉房間的燈，大概十分鐘後，蚊子就被趕到客廳了，屢試不爽，事主也詢問網友其他的滅蚊方法。

此文一出，不少網友分享其他方式，其中一項為「拼反應力」：

・「我都是關燈的時候聽到嗡嗡聲之後，馬上開燈它會停在你耳朵附近的牆壁上，再斃了它」

・「用電蚊拍，聽到聲音的時候往靠近耳朵旁邊揮動，我因為這樣抓過好幾次被電滋滋響的蚊子」

・「聽到聲音的時候用棉被把蚊子罩進來，然後瘋狂扭動按壓棉被」



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另一個方法是在身上塗抹令蚊子厭惡的東西，或去除它喜歡的東西：

・「在耳朵擦綠油精，超級有效」

・「耳朵是會有味道的器官，可以盡量把外耳的部分洗乾淨」

・「都直接噴防蚊液」



最後的方法是直接利用「蚊帳」隔絕蚊子：

・「可以用蚊帳，之前常常睡到一半聽到蚊子的聲音就會醒來很氣，目前已經使用蚊帳一兩個月，沒有聽到蚊子的聲音，真的比較好睡覺了」

・「大推蚊帳，我的愛」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】