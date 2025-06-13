孩子經常講大話？或是自我保護意識影響 社工教你三招應對方法

育兒｜在孩子的成長階段中，其中最令家長頭痛的是孩子不知何時開始學習了撒謊。作為家長，你是否遇過這個情況——「明明昨天孩子跟我說做好功課，然後今天就發現他欠交功課！」其實撒謊行為可算是每個孩子成長的必經階段，作為家長應如何應對呢？

撰文：香港中華基督教青年會顯徑會所程序幹事、註冊社工劉浩然



自我保護意識影響孩子的行為決定

孩子在3至5歲的認知發展階段，現實與想像的界線尚不清晰，變相他們開始能夠透過學習、模仿身邊的同輩及長輩，創作一些虛假的故事，以「撒謊」模式保護自己，減少因能力不足或做錯事後而受到「懲罰」。遇到孩子有「撒謊」行為時，家長可運用以下三個方法處理：

1. 對症下藥——釐清撒謊動機

家長首先要理解孩子「撒謊」的動機，才能判斷應以哪種手法幫助孩子。孩子最常見「撒謊」模式分為兩大類別：逃避問題及引起關注。有些孩子為了不想做功課，會向父母「撒謊」身體不適；有些孩子為了獲得他人關注，「撒謊」自己擁有與別不同的能力或物質。

2. 細心聆聽——重視孩子聲音

面對孩子「撒謊」，可不用當面揭穿他。家長可嘗試透過開放式問題，例如：「你今天的心情怎麼樣？是不是有什麼讓你感到壓力？」來引導孩子表達內心想法及感受，以冷靜開放態度認真聆聽孩子的說話，讓孩子明白父母是關心他、重視他，從而建立互相信任的溝通模式。例如孩子撒謊，原來是沒有能力完成功課，家長可以多關心子女學業上需要，提供適當支援與陪伴，幫助他們應對學業挑戰。

3. 引導思考——誠實撒謊利弊

年紀較小的孩子可能未懂得撒謊帶來的弊處，父母除了以身作則，還要協助他們理解誠實的重要性。透過伴讀故事書，讓他們認識及思考誠實和撒謊的影響。家長亦可定期與孩子反思生活中的行為及選擇，使他們加深理解誠實的重要性，培養他們日後能夠對事情作出判斷及減少撒謊。每個人都總會有「撒謊」的時候，更可況是懵懂時期的小孩子呢？ 可怕的不是孩子「撒謊」，而是當撒謊行為未被正向引導而持續發展成習慣。期望各家長能以正向態度聆聽關心孩子，減少以「懲罰」方式應對行為問題。當有足夠互信關係時，孩子的撒謊行為便會減少。