情緒管理｜社工提醒家長宜照顧自身情緒 勿以虐兒破壞親子關係

《強制舉報虐待兒童條例》（「強制舉報條例」）明年1月20日生效，香港中華基督教青年會（青年會）的調查發現，三分二受訪家長不清楚「強制舉報條例」的內容，近八成受訪家長曾因管教子女的問題而出現情緒波動，更有逾半家長卻未曾因而求助。青年會呼籲家長向社工或專家求助，提升情緒管理，並了解相關條例內容，避免不必要的法律風險。

撰文：香港中華基督教青年會協調幹事、註冊社工施文欣



在2024年1月至12月，社會福利署錄得1,504宗虐兒個案，其中涉及父母的有59.3%。「那究竟誰家的父母會不愛惜子女呢?」其中不少報道指涉案父母疑因一時疏忽、衝動，又或用較嚴厲的方法管教子女，終釀成慘劇。

多關注自身情緒 提升情緒管理

管教子女會因文化、個人、社會，或父母自身不幸經歷等因素影響。另一方面「愛之深、責之切」的觀念牢固在華人圈中，若再加上生活壓力下；令管教變得容易失控，可能會「出口又出手」。因此，管教子女的第一步，需先從家長自身開始。

家長或照顧者多關注自身情緒以提升情緒管理：

1. 以簡單靜觀練習（Mindfulness）：專注於呼吸數分鐘、靜觀步行及伸展，讓身體、情緒狀態平復。

2. 試覺察「過去自身孩童時代」未處理情緒或事件對「當下親子關係」的影響；看看會否在某些場景下容易動怒、沮喪等情緒，避免「家庭投射」或「不幸事件」重覆。

3. 從多角度看待事物和理解子女感受，避免以自動化的打罵或忽視方式回應子女。

4.「6秒法則」：當憤怒來臨時，家長可以在心中數6秒，讓自己冷靜下來。也待子女情緒平穩後，了解他們行為背後的動機，一起找出衝突根源。

善用外在資源：

1. 鼓勵家長參與社區中心舉辦的同路人小組，在專業社工的聯繫及支援下，與其他家長互相傾聽與扶持。

2. 青年會多年來以「靜聽SUM聲」作為親子教育的主題，當中 (S:Support /支持、U:understanding/理解、Mindfulness/靜觀)，鼓勵家庭多參與親子活動，製造優質的親子時光。

3. 有需要時應主動向專業人士求助

父母宜與子女建立良好溝通基礎

建立良好的家庭關係：

1. 建立親密和諧的夫婦關係，同心協力引領孩子走正道。

2. 父母的陪伴、聆聽、讚賞、鼓勵、安慰、支持、協助，能夠為孩子帶來快樂、自豪、安全感和滿足感。

3. 建立親子間的美好回憶和信任關係，就如「正面的情緒存款」，即使日後出現衝突時，親子間仍能有良好的溝通基礎。