兒童健康｜父母肥胖會遺傳下一代？研究揭示媽媽影響至關重要

兒童健康｜根據《美國臨床營養學期刊》研究，父母的體重與孩子的肥胖風險有密切的關係，其中母親的影響力遠超父親。研究數據顯示，母親肥胖會讓孩子的肥胖風險增加4.36倍，而父親肥胖則增加2.89倍。肥胖或會導致情緒不穩，同時增加患癌風險，營養師建議父母應教導孩子均衡飲食觀念，建立良好習慣改善體重。



《美國臨床營養學期刊》早前發表論文，研究父母的體重與下一代的肥胖的關係。研究結果顯示，如果與正常體重的家庭相比，母親肥胖會讓孩子肥胖的機率增加4.36倍，而父親肥胖則會讓孩子肥胖的機率增2.89倍。研究同時指出，如果父母雙方皆為肥胖者，孩子肥胖的概率可高達12倍。

肥胖遺傳來自基因與生活習慣

有研究分析，下一代肥胖的原因除了源自於父母基因，同樣或與生活習慣有關。在生活習上，由於母親作為主要照顧者，她的飲食習慣、作息和生活方式，對孩子的生活習慣有直接影響。例如，母親如果經常進食高熱量食物或缺乏運動，孩子也容易跟著模仿。因此，盡管有部分孩子在幼嬰時期的體重正常，後天或會因父母的生活習慣所影響而導致增加肥胖的機率。

此外，基因遺傳亦有密切的關係，由於粒線體功能、代謝疾病等多數由母系遺傳，這些基因特性可能導致孩子更易出現肥胖或代謝相關問題。因此，家長應樹立健康榜樣，從均衡飲食、規律運動和正常作息做起。

肥胖或讓孩童長不高 患癌風險增加

台灣麻豆新樓醫院家庭醫學科主任莊立奇曾表示，肥胖會造成生長荷爾蒙異，常讓孩童長不高，也會增加脂肪細胞數量；加上孩童喜愛速食、零食、含糖飲料等精緻澱粉、游離糖加工食品，易造成血糖及胰島素波動，導致情緒不穩、注意力不集中。

肥胖是許多疾病前兆，除心臟病、腦中風，肥胖還會造成脂肪肝，增加肝硬化、肝癌機率；引起高血壓造成腎功能退化、性功能障礙；還有骨關節疾患如退化性關節炎、骨刺、椎間盤突出；更可能增加如胰臟癌，子宮癌、食道癌等罹癌風險。

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5招養成瘦身習慣

營養師建議父母應教導孩子均衡飲食觀念，建立良好習慣改善。以下分享歸納五個瘦身秘訣：

1. 學習和養成閱讀營養標示和成份

先了解食物的熱量、脂肪和含糖量，過多熱量易造成肥胖，而過多油和糖也可能引起青春痘生長惡化，應盡量挑選低飽和和反式脂肪，和低糖的品項。

2. 練習細嚼慢嚥、專心吃飯

食量大的孩子幾乎都有吃飯太快的習慣，讓腦部中樞系統還來不及反應飽足感，因此容易吃更多。孩子可藉由進食前先喝300ml水和練習每一口咀嚼20下，感受身體的反應，當身體覺得飽，就可停止進食，幫助改善飲食過量。

3. 培養健康紓壓方式，避免情緒進食

部分孩子習慣藉由「吃」來紓壓情緒，心情不好時，吃「ㄧ小塊」朱古力並無妨，但如果已經到了份量過量時，建議應培養其他紓壓管道，例如：規律的運動、練習深呼吸放鬆冥想、多與家人好友聊天等。

4. 從小培養終身運動習慣

不論哪個年紀，維持運動習慣無疑是必需的。建議父母可協助孩子，找出有興趣的運動項目，或多安排運動類家庭活動，幫助培養運動習慣。

5. 多選擇原型食物

可多注意避免加工品（如炸物、含糖飲料、醃漬肉類等⋯），點心可準備水果、堅果、豆漿或自製乳酪水果冰、水果乳酪等天然食材。

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