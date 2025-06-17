幼兒工作紙｜免費學前教材：訓練手指靈活度及聽指令能力(2-3歲)

免費幼兒工作紙｜到2至3歲，幼兒已開展多方面能力，例如小肌肉協調、認知分類、聽指令能力等。如果家長能陪同孩子進行簡單又富趣味的練習，能幫助孩子更快掌握這些基礎技能。以下會持續更新適合2-3歲幼兒的學前教材，家長可以透過連結下載免費教材！



2至3歲是幼兒發展的重要階段，他們的小肌肉開始發展、也建立基本的認知、聽從指令能力。幼兒的手指會變得靈活，開始可以學習拿筆畫直線、橫線、圓形等，也可以隨意塗鴉，在這過程中可以進一步訓練手眼協調。

認知方面，他們開始對常接觸的概念有初步的認知，例如常見的形狀、顏色，甚至能夠明白大小、快慢等概念，也懂得進行簡單的排序和排序。另外在語言理解方面，他們能聽懂簡單的句子，可以按指令完成簡單的任務，例如按照題目要求來完成練習。

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【2-3歲大小肌肉協調教材（下載連結稍後開放）】

教材1：Preschool 運筆訓練：直線1

教材2：Preschool 運筆訓練：直線3

教材3：Preschool 運筆訓練：直線4

教材4：Preschool填色遊戲1

教材5：Preschool填色遊戲2

教材6：顏色配對練習：簡單版

教材7：顏色配對練習：進階版

教材8：認識速度：快／慢 1

教材9：認識速度：快／慢 2

教材10：認識速度：快／慢 3

【2-3歲認知發展教材（下載連結稍後開放）】

教材1：Preschool配對練習1：顏色配對

教材2：Preschool配對練習2：形狀配對

教材3：Preschool配對練習3：物品配對

教材4：Preschool配對練習4：大小配對

教材5：Preschool數數遊戲（數1、2）

教材6：拼圖遊戲：簡易版1（動物）

教材7：拼圖遊戲：簡易版2（動物）

【2-3歲生活常識教材（下載連結稍後開放）】

教材1：A - Z 動物海報

教材2：Preschool身體小認識