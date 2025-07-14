幼兒教育｜幼兒由練習計數開始建立數感工作記憶　附免費數字教材

免費教材下載｜不少家長都以為學數字好像只是了解一下數字名、學寫數字，其實對幼兒來說，這能幫助他們建立初步數感、發展邏輯思維。以下會進一步介紹幼兒學習數字的好處，並附上免費數字教材和家長教學提示。



幼兒學習數字的好處

1. 建立基本數感

幼兒初學數字的時候沒有「1加1等於2」的概念。他們要先明白每個數字都代表了某個數量，而這種能力就是「數量理解」，是早期數感發展的基礎。

例如當家長問：「呢度有幾多粒提子？」，孩子就會開始用手指點數，慢慢理解原來每講出一個數字，就代表一粒提子。當孩子開始熟習計數、排序、比較多少，就會慢慢學會比較、序列等早期邏輯概念，為日後學習加減乘除打好基礎。

2. 學數字都可以幫語言發展

其實數字與語言發展有密切關係。當孩子能用完整句子講出「我有兩架車，哥哥有三架車」，其實是正在用語言來表達比較的結果，有助提升句子結構同語言組織能力。

數字活動有助發展工作記憶、集中力

孩子在計數過程中，也是在發展工作記憶（Working Memory）與持續性注意力（Sustained Attention）。當孩子需要記住一組數字順序（例如 1 至 10），再按次序進行連線、圈選或填色等活動，這過程中是在訓練記憶保留與即時應用資訊的能力，是工作記憶的兩個關鍵部分。

此外，部分數字活動，例如由小到大排序，涉及了視覺追蹤（Visual Tracking）與空間規劃（Spatial Planning）的能力，有助建立數字符號與實物、空間位置之間的對應關係。

家長教學提示

孩子在練習計算數量時，家長可以請他們逐格數數有多少物件，再找出對應的數字或點數圖案。練習時可鼓勵他們講出完整句子，例如「呢格有7隻鴨仔」。完成後可以加入小遊戲，例如「你搵下邊格最多動物？邊格最少？」訓練他們的比較和觀察力。

如果孩子數得太快，可以請他們用手指點住每一件物件慢慢數，有助建立一對一對應的概念。如果孩子不肯定數目，可以重數一次，家長不用急於糾正，可鼓勵：「試吓自己搵答案」，有助提升解難能力。