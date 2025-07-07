幼兒教育｜運線練習看似簡單但是幼兒小肌肉發展關鍵！附免費教材

幼兒工作紙｜免費教材下載｜很多家長一想到運線練習，可能以為只是「畫下直線、剪下紙」。但其實這類活動是幼兒動作發展、專注力、協調力嘅起點，對學習寫字、控制手部動作有很大幫助。以下會分享進行運線練習的好處，以及提供免費教材和家長教學提示。



幼兒進行運線練習的好處

1. 訓練手眼協調 為書寫打好基礎

孩子在畫線、描線、剪線時，需要用眼睛觀察，同時進行手部動作，例如在畫彎線時，眼睛要望著線條，手要跟著線條移動，才可以畫或剪得精準。這能訓練他們的手眼協調能力，對日後學習寫字、繪畫有幫助。

2. 強化小肌肉控制力 提高手部穩定性

幼兒在畫線和剪紙時，都要用手指、手腕來進行細微的控制。當他們沿著線條慢慢剪，或者要保持筆尖在線條上，就能自然地鍛鍊到小肌肉的發展。

他們的小肌肉控制力，會直接影響日後的握筆姿勢、寫字姿態和做事的穩定性，例如剪紙時，如果手指不夠力，就較難剪得直；畫線時如果手腕不夠穩定，就容易偏離線條。他們可以透過重複練習，慢慢建立肌肉記憶，之後就會有信心處理手部工作。

幫助建立動作規劃、視覺追蹤能力

根據教育局的幼稚園教育課程指引，幼兒在「體能與健康」範疇中，應發展基本的動作協調、手部控制能力，並能透過活動建立空間知覺（Spatial Awareness）與視覺追蹤（Visual Tracking）。

運線練習正正結合了以上多種元素。孩子在畫波浪線、剪紙時順著彎剪時，都是在進行動作規劃（Motor Planning）。他們要計劃下一步的動作，例如甚麼時候要轉彎、剪紙力度要多大。

視覺方面，他們也要不斷追蹤線條的方向，同時調節速度和手部壓力，這種綜合能力對學寫字、抄寫圖形、甚至數學圖像識別都有幫助。

運線活動與執行功能（Executive Function）中的持續性注意（Sustained Attention）與任務執行力（Task Execution）有關，可以幫助孩子逐步建立集中與完成任務的習慣。

家長教學提示

當孩子進行運線練習時，家長可以先請他用手指沿着線條走一次，讓他觀察路線的方向和轉彎位置，熟悉後再用筆或剪刀正式操作。過程中不必過度要求畫得「靚」或剪得「準」，重點是讓孩子學習如何從起點畫到終點，保持專注並完成整個過程。家長可以在旁輕聲鼓勵，幫助建立成功感和自信心。

練習時建議使用幼兒專用剪刀，並在旁協助孩子控制紙張角度，以免感到吃力或失敗感太重。活動完成後，亦可以請孩子簡單講講剛才的步驟，例如：「我先畫咗個圈，再轉彎」，這樣有助他將動作轉化為語言，進一步鞏固記憶與表達能力。