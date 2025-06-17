幼兒工作紙｜免費學前教材 建立邏輯對比及語言表達能力(3-4歲)

幼教工作紙｜免費工作紙｜3至4歲是幼兒進步得很快的階段，懂得主動表達同時常握日常多種概念，而做手部動作時也更靈活穩定。這時期適合用一些輕鬆又實用、貼近生活的練習，來幫助他們慢慢建立基本能力。以下會持續更新適合3-4歲幼兒的學前教材，家長可以透過連結下載免費教材！



幼兒到3至4歲，能多學習基本的概念和多訓練語言表達。這時他們的認知能力有一定進步，能夠對比兩件物件並分辨長／短、幼滑／粗糙。他們明白先後次序，懂得把物件分類和組合，也認識更多顏色，可以背誦數字1-10。

語言方面也有所成長，也理解抽象的詞句如上下、內外。說話時能用形容詞、名詞和動詞組織句子，也可以依次序簡單描述過去發生的事。

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【3-4歲認知發展教材（下載連結稍後開放）】

教材1：Preschool 數字卡1：數數手指

教材2：Preschool 數字卡2：數數動物

教材3：觸感配對練習1：幼滑 vs 粗糙

教材4：觸感配對練習2：堅硬 vs 柔軟

教材5：拼圖遊戲：進階版1

教材6：拼圖遊戲：進階版2

教材7：數數練習（1-10）

教材8：數量配對（1-10）

教材9：動物記憶卡〈下載連結〉

教材10：水果記憶卡〈下載連結〉

【3-4歲語言發展教材（下載連結稍後開放）】

教材1：概念建立：相同／不相同 1

教材2：概念建立：相同／不相同 2