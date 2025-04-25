4-5歲兒童發展｜成長突破期懂單腳跳刷牙穿衣 必睇4方面成長指標

成長突破期｜4至5歲是小朋友成長的重要階段，這時期的他們在體能、認知、語言和社交能力上都有顯著進步。不僅能夠單腳跳、跑步拾物，還開始用較完整的句子表達想法。這個階段的發展及學習，足以影響他們的自理能力、人際互動與未來學習，家長可觀察孩子是否符合一般發展趨勢，並適時作引導。

資料來源：教育局《學前兒童的成長發展》



四至五歲兒童：體能發展

大肌肉發展

1. 能連續向前跳、向後跳、單腳跳、邊跑邊跳。

2. 跑步時能彎腰拾物。

3. 能拋接豆袋。

4. 能行平衡木。

5. 能擲小球。

6. 游泳時，能在淺水中行走，或用輔助物浮游。

7. 玩滑梯、攀架、鞦韆時信心十足。

小肌肉發展

1. 能穿小珠鏈。

2. 能畫四方形。

3. 能繪畫簡單圖畫如人、屋、樹、車等。

4. 能沿斜線摺紙。

5. 開始做簡單剪貼。

6. 能剪出簡單圖形。

7. 能牢固地接合數塊泥膠。

四至五歲兒童：認知發展

1. 能分辨有生命（例如：貓、狗、樹）與沒有生命（例如：玩具、杯碟）的東西。

2. 能將傢具依照所屬房間擺放。

3. 能從數件物件中找出不同的類別。

4. 拼圖可增至八塊。

5. 能憑聲音分辨物件和周圍發生的事物。

6. 能模仿動物叫聲。

7. 能繪出一個有頭、身、四肢、五官的人。

8. 開始認識時間，能說出早、午、晚所做的事。

9. 開始認識位置、速度，如：前後、快慢、中間、最先、最後等。

10. 留意周圍環境事物，能指出圖中物件所缺少的部分及不合理的地方。

11. 能辨認簡單及常見的符號，如交通標誌、商店招牌。

12. 能背誦至二十。

13. 能正確數出十件以內的物件。

14. 能指出四件剛在圖片中見過的物件。

15. 能從剛見過的三件物件中指出某件已被取去。

16. 能讀出簡單字彙。

17. 能從一組字中找出「與眾不同」的字，例如：「牛、羊、狗、車」。

4至5歲是小朋友成長的重要階段，這階段的發展將影響他們的自理能力、人際互動與未來學習。（Freepik）

四至五歲兒童：語言發展

語言理解

1. 開始領悟「過去」與「現在」的分別。

2. 能在電話中跟對方作簡單對答。

語言表達

1. 能較詳細地敘述日常生活的經驗。

2. 開始用複句或較長句子表達自己。

3. 能按照圖卡的次序說故事。

4. 說話時能適當地運用「因為 — 所以」、「一些」、「幾個」、「許多」等詞語。

5. 應用相反／對偶的詞句。

6. 能說出親人的姓名，自己的居住地區。

7. 能說出某些物件的獨特顏色，如香蕉是黃色的。

8. 能講述不同職業的人物和主要職責。

9. 對不明白的事物尋求解釋，經常發問。

10. 開始運用「為什麼？」、「何時」、「怎麼做？」等來發問。

11. 能應付簡單的謎語，如「我有四隻腳，一條尾，喜歡吃魚，會捉老鼠，我是什麼？」。

12. 大致上說話流利，語音清楚。

四至五歲兒童：情意和群性發展

1. 即使沒有成人的看顧，也能自律地在指定範圍內活動。

2. 與小朋友玩耍時，懂得遵守遊戲規則。

3. 能愛護幼童和小動物，對遭遇不快的玩伴加以安慰。

4. 對是非觀念模糊，只知做了會被懲罰的便是壞事，做了被讚賞的便是好事。

5. 懂得說「唔該」、「多謝」、「對不起」。

6. 和陌生人談話，也能對答自如，不會畏縮。

7. 在家時，能幫成人做簡單事情。

自理能力

1. 在指導下開始用筷子進食。

2. 能幫助收拾碗筷。

3. 能取抹布清理污漬。

4. 能自行開水龍頭洗手、抹手及洗臉。

5. 開始嘗試刷牙，能自行抹鼻子。

6. 晚上已能起床如廁，不再遺溺。

7. 開始自行穿衣、脫衣。