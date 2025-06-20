幼兒發展｜泥膠黏土助手腦協調集中力 安全玩樂環境要這樣安排！

泥膠黏土｜操弄泥膠和黏土益處多，能夠促進孩子多方面的能力。家長選購玩具時，應留意幾個重點、小心選擇，孩子玩得開心同時確保玩樂安全性。以下會分享玩泥膠的好處、選購貼士，幫家長了解更多。



玩泥膠和黏土可促進手腦協調、感官刺激

孩子大概兩歲開始，就可以慢慢接觸泥膠或黏土類型玩具。泥膠和黏土對幼童有很多益處，雖然不是新奇的玩具，但相比傳統的拼圖或積木，這種玩具的玩法就自由很多，可以任他們「搓圓撳扁」。孩子可以隨意創作，沒有既定的框架。而且他們在遊玩時會常捏、搓、撕、壓，可以有效訓練小肌肉，有助之後學習握筆寫字。

除了小手肌，玩泥膠更能提供感官刺激，孩子可透過觸感來建立物件軟硬、溫度、黏力等概念。而且遊玩時要邊想邊做，能鍛鍊他們的手腦協調、集中力和創意。

玩泥膠更能提供感官刺激，鍛鍊手腦協調、集中力和創意。（Freepik）

準備安全玩樂環境 勿急著清潔或干預

家長可預先準備好乾淨、不怕弄髒的空間，例如鋪枱墊、在浴室或戶外玩。另外，家長要注意不要急著清潔或者干預孩子，最重要是讓他們安心探索、搓爛、混色，這些混亂的過程其實也是重要的體驗。

泥膠玩具選購貼士

市面上有不同種類的泥膠，例如「小麥泥膠」是用小麥麵粉製成；「米泥膠」就是用米粉製成。家長在購買前可以先看清楚標籤，看看有沒有註明「無毒」或「不含致敏物」，因為有些孩子或有敏感症狀，所以可選擇沒有致敏成份的玩具。

成人玩泥膠也有好處 預防小肌肉退化保持靈活

泥膠不是孩子專利，原來成人玩泥膠也有不少好處！手部曾經受傷或者行動不便的人，都可以用泥膠來進行手部肌肉訓練。如果久坐的長者想預防小肌肉退化、保持觸覺靈活等，其實都可用搓泥膠。不過這些情況建議先諮詢職業治療師，了解是否會用到醫療級別的專用泥膠。