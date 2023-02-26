以練力膠取代泥膠設計小遊戲 輕鬆助孩子訓練執筆指力

不少孩子在學習執筆寫字時都會有一定困難，他們的手勢、力度等因素十分重要。護士媽媽Vivian設計了練力膠小遊戲，透過搓形狀、壓扁平和拉扯等動作有助訓練手部肌肉的力量和靈活性。想孩子寫得一手靚字，家長可作參考！

資料來源：護士Vi媽三小火 Facebook專頁



以練力膠代替泥膠可助鍛鍊手肌力量

練力膠的硬度比泥膠高，適用於手肌抗阻力訓練，因為孩子需以較大的微細手指力來塑形。一些看似簡單的動作，如搓圓形、長條形或壓扁平，由泥膠換上練力膠已經成為新的挑戰和玩法。我有時會與三小火玩練力膠小遊戲，先和他們各執一邊練力膠，然後互相拉扯，有助仔仔練習臂力。

港媽設計多種練力膠小遊戲與仔仔同玩

我會與大火玩 「尋寶」遊戲，以練力膠包着小木珠和飾物，再讓大火運用手指力量和動作把它們弄出，有助訓練手指的力量和靈活性。

二火製作簡單的「扁平pizza」，用上平時用泥膠製作的三倍時間按壓，還以為他很快會對遊戲生厭，他卻不厭其煩地玩了很久。

我會與三火玩「剪練力膠」，運用工具，拉長練力膠再剪斷。

小手肌遊戲取代抄寫 有趣且能訓練手指動作

仔仔有時會把練力膠當作泥膠玩，想用模具印卻因又太硬而印不到，搓成波波形狀或壓平又會花很多時間。其實只要讓他們用練力膠進行扯、扭、戳、掰、按、壓、搓等動作，便能訓練小手肌。如果孩子的小手肌力較弱，可以多玩這種遊戲，對小手肌訓練十分有幫助。

大火和二火都需要執筆寫字，三火則開始畫線條。我喜歡與仔仔多玩小手肌遊戲，在遊戲中訓練他的前三指和精細動作，比單純的抄寫更有趣。

不同顏色的練力膠代表不同硬度，在醫療用品店可以購買，有興趣的家長不妨試試。

資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載